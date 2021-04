Así han sido los primeros saltos en helicóptero de ‘Supervivientes 2021’

Supervivientes 2021 ha comenzado y muchos han estado pendientes de ese momentazo de inauguración que supone el salto del helicóptero. Aunque muchos esperaban este año ver a Jorge Javier Vázquez con el chaleco salvavidas porque andaba el rumor que podía haber sido él el que volara a Honduras, finalmente ha sido Lara Álvarez la que ha vuelto a su segunda casa.

Este año, no todos los concursantes han saltado desde las alturas. Lo han hecho solo los que han sido más votados por la audiencia para convertirse en los primeros concursantes por derecho propio. El resto se queda en el barco encallado y tendrá que ganarse ese honor.

Así que, de momento, hemos visto sólo saltar a unos cuantos: Melyssa Pinto y Tom Brusse, Marta López, Omar Sánchez, Gianmarco Onestini, Lola y Olga Moreno.

Melyssa Pinto

La primera en inaugurar los saltos fue Melyssa. “Estoy muy emocionada porque supongo que estará ahí mi hermana, echo de menos a mi familia, a mis amigos y a todo el mundo, pero estoy con mucha fuerza y no voy a decepcionar a nadie", aseguraba.

Y cuando llegó el momento de dedicar el salto nos dejó una buena noticia, parece que ha encontrado una nueva ilusión de la que todavía no sabemos nada. “Quiero dedicarle el salto a mi padre, mi hermana y mi madre, los echo de menos, a mis amigas que sé que a alguna le gustaría salir de aquí. También a un chico muy especial para mí. Espero que me esté viendo y espero que este ahí, que me espere, que lo echo de menos también", decía antes de saltar.

Lola

Tras Melyssa Pinto le tocó el turno a Lola que no pudo evitar las lágrimas antes de su salto. Visiblemente emocionada gritó un ‘te amo’ a su novio Iván que también lloraba desde plató. Su dedicatoria fue hacia sus padres y hermana, su perro Horus que tanto protagonismo tuvo en La isla de las tentaciones y a sus amigas.

Ah, y no se olvidó de la cecina de león que al presentador le encanta, como él mismo corroboró. Un homenaje a su tierra. Dudó un poco, pero acabó tirándose al agua con un salto “ligeramente sentado”, describió Jorge Javier.

Omar Sánchez

"No sabes Anabel como se ha puesto de emocionada porque hayas sido uno de los elegidos para saltar, ha estado al borde del lloro”, le decía Jorge Javier antes de saltar.

“Ella es muy trágica, la verdad es que estoy muy contento, gracias por votarme, voy a luchar hasta el final”, aseguraba el novio de Anabel Pantoja, que ha dejado claro que con este concurso va a tratar de dejar de ser 'el novio de'.

Finalmente le dedicó el salto a “las Islas Canarias, a mi familia y a ti". Está claro quién era esa última persona que veremos en plató dando la cara por él.

Alejandro Albalá

Alejandro Albalá ya había estado en la isla en dos ocasiones, pero para visitar a otros concursantes. Ahora lo es él. “Bueno, estamos a punto de empezar, estamos nerviosísimos, espero que vosotros también. Acordaros de que os van a preguntar, acuesten a los niños, así que, nada, vamos a disfrutar y ¡viva Supervivientes!”, decía todavía en tierra.

Reconoció, una vez en el helicóptero, que estaba nervioso y que era “la hostia”. Tras bromear sobre Cantora, le dedicó el salto a “mi familia, a mi perrita Gala que la quiero un montón y ahora que estoy tan cerca del cielo, a mis tres abuelos que seguro que me están viendo".

Tom Brusse

“Chicos que ilusión, ya estamos a punto de saltar del helicóptero, mi corazón está papapapa, pero con muchas ganas y espero que me vayáis a apoyar y que vais a disfrutar como yo voy a disfrutar aquí y mando muchos besos y voy a dedicar este salto a mi familia y a Sandra, os quiero muchísimo, y también a todos mis fans y a mis haters. Un beso”. Estas eran sus últimas palabras antes de subirse el helicóptero.

Una vez en el aire, el coqueteo esperado entre el francés y el presentador y luego un recuerdo a la gente que le había votado, a su novia Sandra y a su familia.

Jorge Javier aseguraba que tenía pinta de ser torpón saltando y no se equivocaba. “Para haberse matado”, aseguraba Lara.

Marta López

“Estoy muy nerviosa antes de saltar y yo se lo voy a dedicar especialmente a mis hijos, que el sábado fue el cumpleaños de mi hijo Jorge, y hoy me he traído en este concurso a una persona conmigo que es Álex Casademunt, llevo aquí sus calcetines. Él quería venir a Supervivientes, estuvo un par de años a punto de venir y mi Álex, te llevo conmigo”, dijo antes de subirse al helicóptero.

Una vez en el aire aseguró que llegaba al concurso “a pecho descubierto” y mandó su saludo a sus tres hijos y recordó a su amigo fallecido. Aseguró que en el funeral le había prometido que iba a la isla con ella y ha cumplido.

Gianmarco Onestini

El italiano al que conocimos en Gran Hermano VIP y al que luego hemos ido viendo por otros realities, ha sido uno de los elegidos para saltar desde el helicóptero. Evadió la pregunta sobre sus planes sobre el amor en la isla, “mi intención es concursar”, aseguró. Como describió Jorge Javier, lo suyo ha sido un salto escalón.

Antes de este momento, en la tranquilidad que da tener los pies en el suelo, ya nos adelantaba a quién se lo iba a dedicar. “Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí listo para saltar del helicóptero, estoy super, super, super emocionado. Espero que vosotros estéis conmigo y os dedico a todos vosotros, a mis Gianmarquistas, a mi familia y a los que me apoyan, ese salto. Gracias”.

De momento, sabemos que no ha hecho muy buenas migas con Tom Brusse. Ambos han sido elegidos para ir a la isla del pirata Morgan, ya veremos si logran limar asperezas o, todo lo contrario.

Olga Moreno

Una de las concursantes que tiene más ojos puestos en ella es Olga Moreno por toda la repercusión que está teniendo el documental de Rocío Carrasco. Se ha ido a la isla dejando a su marido como el malo de España y psicológicamente le va a pasar factura. Jorge Javier le aconsejaba que, pese a que era inevitable que la cabeza se le fuera a España en alguna ocasión, disfrutara de la experiencia que pasa rápido.

De momento ha vencido a su vértigo y ha saltado, aunque algunos consideren que con favoritismo y un helicóptero demasiado cerca del agua.

“Me siento con mucha energía, con muchas ganas. Estoy muy nerviosa porque tengo un poquillo de vértigo, pero la verdad es que estoy contenta. Esto es una maravilla, un paraíso. Y el salto se lo voy a dedicar a gente muy especial, que ya lo veréis, a los que amo con locura”, decía desde tierra.

Esas personas eran su familia y, por supuesto, su marido con el que aseguró que se volvería a casar. También se ha acordado de su madre que ha luchado mucho por sus hijos y ahora lo hace por ella misma.

Ahora sí, después de los saltos podemos decir que ha comenzado Supervivientes 2021.