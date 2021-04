El parecido de Melyssa Pinto en ‘Supervivientes’ con un personaje de ‘Aída’: “No me había dado cuenta”

Ya ha empezado la nueva edición de Supervivientes. El famoso reality de Telecinco ha dado el pistoletazo de salida por todo lo alto, sumando más de tres millones de espectadores y espectadoras en su estreno con una gala que ya puso sobre la mesa las primeras redecillas que ya se han creado entre los concursantes.

Este año, al igual que en otras ediciones, los concursantes han sido divididos en dos grupos: los que vivirán Isla del Pirata Morgan y los que se quedan en el Barco Encallado. Los primeros se convertían en concursantes de pleno de derecho, tal y como ha asegurado Jorge Javier Vázquez en plató.

La primera confirmada para ir a la Isla del Pirata Morgan elegida por la audiencia ha sido una de las participantes más famosas de La isla de las Tentaciones: Melyssa Pinto.

La joven se ha mostrado muy contenta cuando ha salido como una de las personas votadas para vivir en la zona privilegiada del concurso.

“Gracias Jorge y gracias a todos por votar. Estoy muy emocionada. Y nada más, que no sé qué decir”, ha dicho la joven ante la cámara al enterarse de la noticia. Este pequeño discurso de apenas diez segundos se ha convertido en viral. ¿La razón? La forma de hablar de la joven.

habla literalmente igual que Soraya de ‘Aída’ Hsjdgsjegeejtj https://t.co/Gw8BQ3Gr4P — juan ángel (@juanangelbi) April 8, 2021

Melyssa: su parecido con un personaje de Aída

El usuario @juanangelbi ha encontrado un parecido en la manera de expresarse de la concursante con un personaje ficticio muy querido de la historia de la televisión española. Nada más y nada menos que Soraya, una de las protagonistas de la serie Aída.

“Habla literalmente igual que Soraya de Aída”, ha escrito el usuario en un tuit junto al vídeo. ¿El resultado? Más de 20 mil me gusta y tres mil retuits a las pocas horas.

“Ahora no puedo dejar de pensar que es Soraya”, “Chillo, no me había dado cuenta, la amo” o “Recuerdo desbloqueado”, son solo algunas de las respuestas que ha generado.

El personaje de Soraya entró a partir de la sexta temporada. Estuvo interpretado por la actriz Miren Ibarguren, ganándose al público desde el primer momento.

Uno de los rasgos de este personaje era su forma de hablar, siempre con diminutivos y lleno de optimismo. Además, tenemos que reconocer que es muy parecido al tono de voz de la concursante de Supervivientes.