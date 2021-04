Jonathan Demme le pidió a Bruce Springsteen un tema rock y guitarrero... y le salió 'Streets of Philadelphia'

Jonathan Demme quería un himno rock, guitarrero, para el arranque de Philadelphia. "¿Quién puede hacer eso?. Neil Young puede", recordaba el director ya fallecido. Pero la composición que le envió el canadiense, aunque le hizo llorar, no era lo que buscaba. Llamó entonces a Bruce Springsteen y en dos días escribió Streets of Philadelphia: "Yo imaginaba que no era eso lo él quería, pero se la envié de todas formas. 'Qué te parece?' y él dijo: 'Genial'". Demme quería un himno y lo tuvo, si bien no el que él pretendía. Las Calles de Filadelfia se convirtieron también en el cuarto Nº1 del 'boss' en LOS40 el 9 de Abril de 1994.

Streets of Philadelphia es la primera canción que Bruce Springsteen escribió y grabó para la banda sonora de una película: Philadelphia. Era el primer filme de Hollywood que abordaba abiertamente el SIDA - desafiando los tabúes que rodeaban a la enfermedad - además de la homofobia y la justicia social. Dirigida por Jonathan Demme, contó con Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas en sus papeles principales. En España se estrenó el 11 de marzo de 1994.

"Pero no soy muy bueno haciendo temas para películas"

A principios de 1993, Demme le pidió a Springsteen que escribiera una canción para su película (que en ese momento se hallaba en su fase de edición) y añadió: "Quiero que suene en los centros comerciales". Springsteen contestó: "Bien, me interesa, me gustaría hacer una canción para ti. Si me das algún tiempo, veré lo que puedo hacer, pero no puedo prometerte nada". El cantante recuerda que añadió: "Pero no soy muy bueno haciendo temas para películas".

Bruce Springsteen no había sido la primera opción del director neoyorkino. El cineasta buscaba una canción para que sonara justo en el arranque del filme, con la cámara recorriendo junto a Hanks las calles de la ciudad que da nombre al filme. Su primer pensamiento fue probar con Southern man de Neil Young. Pero cambió de idea y prefirió pedirle al artista canadiense una composición específica. Lo recordaba en Rolling Stone: "Él me dijo: 'Lo intentaré'. Seis semanas después me llamó: 'Hey, soy Neil. Te he enviado una cinta'. Y así llegó esta canción ('Philadelphia'). La primera vez que la escuchamos, todos lloramos. Dije 'Oh, cielos, Neil Young confía en esta película más que yo. ¿No es patético?'. Yo sigo sin confiar en ella, porque ¡ahora voy a llamar a Bruce Springsteen!'".

Demme: "Springsteen confiaba en la idea de la película mucho más que yo"

Efectivamente. Demme llamó a Springsteen y "discutieron sobre la temática de la película, pero Bruce ni había leído el guión, ni había visto el filme cuando escribió la canción", declaró John Landau (mano derecha del 'boss') en Billboard. Además, en un principio no quería hacerla, pero le conmovió tanto la descripción que había hecho Demme del filme, que entró en el estudio y empezó a trabajar. Poco después nació Streets of Philadelphia. Tampoco era el himno rock que le había pedido: "Springsteen, al igual que Neil Young, confiaba en la idea de la película mucho más que yo", comentaba el cineasta.

Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia (Official Video)

"Imaginaba que no era eso lo él quería"

Streets of Philadelphia nació en Junio de 1993 en el estudio casero de Bruce en Rumson, Nueva Jersey, después de concluir su 'World Tour 1992-1993'. "Tenía alguna letra que había escrito parcialmente sobre el fallecimiento de un amigo cercano" escribió Bruce en su libro Songs de 1998. "Jonathan me pidió una canción rock para abrir el filme. Me pasé todo un día intentando que encajara, pero la letra que había escrito parecía resistirse cuando le ponía música rock. Probé con el sintetizador, con la batería... según bajaba el ritmo con algunos acordes básicos, la letra y la voz encajaban".

No del todo satisfecho con el resultado, envió una demo incompleta a Demme para que la escuchara. No se imaginó jamás que pudiera ser la definitiva. El propio Bruce lo contaba así en el Festival de Cine de Tribeca de 2017: "Yo tenía algunas letras... y finalmente me salió este pequeño y diminuto ritmo, y una canción. Yo imaginaba que no era eso lo él quería, pero se la envié de todas formas. 'Qué te parece?' y él dijo 'Genial', y así fue. Todo esto ocurrió en un par de días".

El propio Jonathan Demme explicaba así su reacción después de escuchar la cinta que le había enviado Bruce: "Mi mujer y yo nos sentamos y la escuchamos, y cuando terminó, literalmente, estábamos llorando".

Un micrófono escondido para grabar el videoclip

El videoclip de Streets Of Philadelphia, dirigido por Jonathan Demme y su sobrino Ted Demme, en Diciembre de 1993, comienza mostrando a Springsteen caminando por las calles desiertas de la ciudad. El paseo sigue por un parque bullicioso y un patio colegial, con imágenes intercaladas de la película y termina por el Río Delaware, con el Puente de Benjamin Franklin al fondo. Tom Hanks está también visible, como protagonista del filme, contemplando mientras Bruce canta el verso final.

La parte vocal del vídeo fue grabada en directo con un micrófono escondido, sobre una base instrumental pre-grabada. Esta técnica es más apropiada para captar la intensidad emocional de las canciones, que la que se emplea en los vídeos convencionales, ya que el 'playback' puede parecer especialmente artificial. Fue utilizada por John Mellencamp en su vídeo Rain on the scarecrow de 1985 y por Springsteen en Brilliant disguise de 1987.

Bruce Springsteen sobre un escenario / Hulton Archive/Getty Images

Tom Hanks: "asegúrate que te han puesto una canción de Bruce Springsteen"

En el Festival de Cine de Tribeca de 2017, Tom Hanks y Bruce Springsteen se unieron en el escenario del Beacon Theatre, y entre otras cosas, rindieron homenaje a Jonathan Demme (fallecido días antes) y hablaron de Streets of Philadelphia. Bruce fue contundente: "Demme fue un hombre tan inspirador... sin Jonathan Demme, no existiría 'Philadelphia', no existiría 'Streets of Philadelphia'". De hecho, Demme fue tan motivador que, tal y como cuenta Springsteen, compuso Streets of Philadelphia solo dos días después de que director le enviara las imágenes del comienzo de la película.

Por su parte, en ese mismo entorno del Festival de Tribeca, Tom Hanks dijo: "Si alguna vez quieres disfrutar de un gran momento con una película, sal por la puerta y asegúrate que te han puesto una canción de Bruce Springsteen".

Whitney Houston: "And the Oscar goes to... Bruce Springsteen"

El éxito de Streets of Philadelphia fue descomunal. Además de recibir los premios más prestigiosos (Oscar, Grammys, Globo de Oro, MTV) y liderar las listas de venta mundiales, la composición de Springsteen fue más allá: se convirtió en un himno de la lucha contra el SIDA

Durante la ceremonia de los Oscar, celebrada el 21 de marzo de 1994 en el Pabellón Dorothy Chandler (Los Ángeles), Bruce apareció en el escenario y ofreció "la mejor actuación musical jamás vista en los Oscar". Así al menos la calificaba Miguel Ángel Bargueño en su crónica para El País: "...muchos se quedaron atónitos. Ni siquiera hizo falta que el músico de Nueva Jersey abriera la boca para que el público asistente y los millones que seguían la gala por televisión percibieran en su imponente presencia algo distinto..."

Fue Antonio Banderas quien dio paso a la actuación de Springsteen, tras la cual Whitney Houston abrió el sobre y anunció el Oscar a la Mejor Canción. En su discurso de agradecimiento, Bruce dijo: "Es la primera canción que he escrito para una película, así que supongo que a partir de ahora todo va a ir sobre ruedas", bromeó. Recordamos que Streets of Philadelphia aportó a Bruce Springsteen el único Oscar de su carrera.

LOS40 por las Calles de Filadelfia

LOS40 caminaron por las 'Calles de Filadelfia', de la mano de Bruce Springsteen, durante 13 semanas consecutivas. El multi-premiado tema del multi-premiado filme de Jonathan Demme, debutó en el nº 16 de LOS40 a finales de Febrero de 1994. Un mes y medio después, el 9 de Abril, el 'boss' lograba con Streets of Philadelphia su cuarto nº 1 en LOS40, el siguiente a Janey, don't you lose heart (de 1986), Brilliant disguise (de 1987) y Human touch (de 1992)

Posteriormente conseguiría otros cuatro más: Murder incorporated (01/04/1995), Secret garden (13/05/1995), Sad eyes (30/01/1999) y The rising (12/10/2002)