Khloe Kardashian estalla, harta de la presión, tras publicarse una foto suya sin retocar

Si hablamos de las Kardashian, en seguida nos viene a la cabeza la imagen de unas mujeres perfectas que saben cómo sacar el máximo partido a sus cuerpazos. Mujeres con belleza, éxito y dinero que poseen una gran influencia por su repercusión mediática y el poder que han acumulado en redes sociales.

Pero no todo es tan de color de rosa. Que le pregunten a Khloe Kardashian que ha visto cómo se difundía una foto suya no autorizada en la que podemos verla sin ningún tipo de filtro y con una pose que intenta estilizar su cuerpo. No es su foto más favorecedora y ha sido blanco de muchas burlas.

Ella ha estallado y ha querido compartir otra imagen suya sin filtros que ha acompañado de una reflexión en la que se ha despachado a gusto sobre la presión que aguanta para ser una mujer perfecta.

Khloe Kardashian estalla

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te hace una foto que no es halagadora, con mala iluminación o que no captura tu cuerpo de la forma en que es, después de trabajar tan duro para llegar a este punto y luego compartirlo con el mundo, debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién sea.”, empezaba diciendo sobre la fotografía que se ha compartido sin su permiso.

“En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme, ha sido demasiado para soportar. ‘Khloe es la hermana gorda’. ‘Khloe es la hermana fea’. ‘Su papá no debe ser su verdadero papá porque se ve muy diferente’. ‘La única forma que ha tenido para perder peso debe haber sido la cirugía’. ¿Debería continuar?”, reflexiona sobre las críticas a las que ha tenido que acostumbrarse.

Sabe que la excusa de muchos para machacarla es la exhibición que ella misma hace de su vida en un reality. “Oh, pero a quién le importa cómo se siente porque creció en una vida de privilegios. Ella, además, está en un reality, así que dio pie a todo eso. Por supuesto, no estoy pidiendo simpatía, pero estoy pidiendo que se me reconozca como humana que soy”, pedía.

No sé qué piensan ustedes, pero Khloe Kardashian es alta DIOSA! Ya sea con o sin photoshop 🔥 pic.twitter.com/fsLJrGYH02 — 𝕲𝖔𝖉𝖉𝖊𝖘𝖘 𝖔𝖋 𝕮𝖍𝖆𝖔𝖘 (@mxrxvxlx) April 8, 2021

Cansada de tanta crítica

“No soy perfecta, pero os prometo que intento todos los días vivir mi vida de la manera más honesta posible, con empatía y amabilidad. No significa que no haya cometido errores. Pero no voy a mentir. Es casi insoportable tratar de estar a la altura de los estándares imposibles que el público ha establecido para mí”, se quejaba.

Está claro que ser una celebritie de su estatus tiene sus inconvenientes. “Durante más de una década en las fotos, cada defecto e imperfección ha sido micro analizado y burlado hasta el más mínimo detalle, y el mundo me los recuerda todos los días. Y cuando tomo esa crítica para usarla como motivación para ponerme en la mejor forma de mi vida e, incluso, para ayudar a otros con las mismas luchas, me dicen que no puedo haberlo hecho a través del trabajo duro y que debo haber pagado por ello”, aseguraba sobre el feedback que está acostumbrada a recibir.

“Nunca te acostumbras a que te juzguen, te aparten y te digan lo poco atractiva que eres, pero os diré que, si escuchas algo lo suficiente, empiezas a creerlo. Este es un ejemplo de cómo me han condicionado a sentir que no soy lo suficientemente hermosa simplemente siendo yo”, seguía expresando sobre cómo se siente cuando lee tantas críticas.

Reivindicando el artificio

“Me encanta un buen filtro, una buena iluminación y una edición aquí y allá. De la misma manera que me pongo un poco de maquillaje, me arreglo las uñas o uso un par de tacones para presentarme al mundo de la manera que quiero que me vean y es exactamente lo que seguiré haciendo sin pedir disculpas”, advertía sobre su intención de seguir siendo una mujer que se preocupa por su presencia.

“Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar qué es aceptable o no”, dejaba claro.

Ha querido solidarizarse con otros que se sienten como ella. “Para aquellos que sientan la presión contante de no sentirse nunca lo suficientemente perfectos, quiero que sepan que los veo y los comprendo. Todos los días mi familia y amigos que me aman me dicen que soy hermosa, pero sé que hay que creerlo desde dentro”, aseguraba.

De todo esto ha sacado una lección: “Todos somos únicos y perfectos a nuestra manera. De cualquier manera, que uno elija cómo ser visto. Me he dado cuenta de que no podemos seguir viviendo la vida tratando de encajar en el molde perfecto de lo que otros han establecido para nosotros. Solo hazlo tú y asegúrate de que tu corazón esté feliz”.