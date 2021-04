Belén Aguilera y Walls dicen ‘Fuck Off’ a los que no van de frente: ¡mira el vídeo!

¿Alguna vez has estado en una quedada de la que te gustaría escapar? ¿O con alguien a quien le sacarías el dedo sin dudarlo? Pues esa sensación es la que nos traen Belén Aguilera y Walls en su nuevo tema Fuck Off.

Ambos artistas han unido sus dos estilos, el del pop y el del rap, en una canción de tres minutos para regalarnos unas melodías de lo más hipnotizantes. Escuchar cada uno de sus versos nos invita a seguir haciéndolo con el resto en bucle.

Otro de los grandes atractivos del tema es su letra. "Y yo es que había salío' de tranquis; No buscaba más que emborracharme rápido; Para olvidarme de to; Y casi le poto al del taxi; Si te he hecho daño, perdón; Mira que desde chico he sido un romántico; Pero es el Bacardi el que me hace llevarte fuera", dicen algunos de sus versos.

Pero Fuck Off no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip que consigue adentrarte en su historia. En él, Belén se escapa de una fiesta en la que no quiere estar, visita una tienda de alimentación en la que Walls trabaja como cajero. Su cara de pocos amigos cambia cuando la ve a ella. Desde ese instante, ambos saben que van a darle una vuelta a la noche.

De hecho, acaban paseando y charlando, disfrutando así de su compañía. Y es que si un grupo de personas o una situación no te hace sentir cómodo/a, lo mejor es ponerle fin como ellos: gritando un Fuck Off y huyendo.

El lanzamiento ha tenido una gran acogida entre los seguidores de ambos artistas. Aunque nadie esperaba esta unión de talentos, han demostrado que no hay límites en los experimentos musicales. Y a ti, ¿qué te ha parecido?