5 canciones que reflexionan sobre el amor propio: Alice Merton, Zara Larsson, Lizzo y más

En una industria musical donde las canciones de amor romántico, la sensualidad, sexualidad y los corazones rotos son las predominantes, según un estudio de De Gruyter Mouton, hay artistas que también quieren hablar de otro tipo de amor: el que se siente hacia uno mismo. La autoestima y el amor propio ha sido algo poco cantado a lo largo de la historia, pero las nuevas generaciones de artistas femeninas han llegado para cambiarlo.

Analizamos, reflexionamos y recomendamos algunas canciones sobre self-love de referentes como Lizzo, Zara Larsson o Alessia Cara, entre otras.

Alice Merton – Vertigo

Con un sonido indie pop y guitarras distorsionadas, Alice Merton reflexiona sobre la autoestima y la incertidumbre que esta conlleva en Vertigo. Un nuevo tema de la artista que tiene su origen una noche en la que acude a un club con sus amigos y se siente observada, como si un jurado invisible estuviera calificándola. Lo peor es que estas sensaciones le impiden disfrutar y se marcha del local sin lugar a despedidas. Merton se pregunta, ¿puedo ser valiente y suave, confiada y tímida, estable y alterada por el vértigo todo al mismo tiempo? El videoclip acompaña al sentimiento.

5 canciones que reflexionan sobre la autoestima y el amor propio: Alice Merton, Zara Larsson, Lizzo y más

Vertigo empieza así: “Hands all sweaty/ My heart beats haevy/ There’s something out there I swear I am not ready/ I really don’t know where to go from here/ The sound get loud, the thoughts start shaking/ Everyone is feeling it, why can’t I feel it oh/ Why can’t I just let it go/ ‘Cause all I can feel is Vertigo”. Si te detienes a escuchar la letra, la artista describe fielmente la presión que siente.

Mae Muller - Dependent

Tal vez te acabamos de descubrir a una artista que va a ser una obsesión en tu playlist. La británica Mae Muller es un claro ejemplo del amor propio para la Generación Z. No hay más que escuchar su tema Dependent, en la que habla de no depender emocionalmente de nadie para evitar caer en una relación tóxica. En una entrevista para Acentric Magazine Mae lo tiene claro: “No creo que haya que poner a nadie por encima de tu propia salud mental, no tienes que sentirte culpable por ello”.

La letra dice así: “Don't wanna be dependent (No, no)/ But I know if this ended (Oh woah)/ You really fuck me up, yeah/ I know I will be affected (Oh, no)/ 'Cause all my independence (Uh-huh)/ Is hangin' by a thread (Oh, no)/ I'm feelin' kinda scared because I never had it better, no (Oh no)”. Si te gusta, te recomendamos que añadas también Therapist.

Alessia Cara – Scars to your beautiful

Es un clásico, no podía faltar en esta lista. Scars to your beautiful se ha convertido en un precioso himno sobre self-love por la joven artista Alessia Cara. En una entrevista a TeenVogue explica perfectamente qué la inspiró a componer: “Hay estándares a los que nos tenemos que enfrentar como mujeres jóvenes en nuestra vida cotidiana solo para hacernos ver o actuar de cierta manera, porque hay mucha presión”.

“She has dreams to be an envy, so she's starving/ You know, covergirls eat nothing/ She says, beauty is pain and there's beauty in everything/ What's a little bit of hunger?/ I could go a little while longer, she fades away/ She don't see her perfect/ She don't understand she's worth it”, canta la canadiense.

Lizzo – Juice

Lizzo es la reivindicación de la autoestima hecha persona. Aun escuchando críticas a diario, ayuda mediante su música y ejemplo a quererte sin excusas. “El amor propio tiene sus raíces en la honestidad. Tenemos que empezar a ser más honestos con lo que necesitamos y lo que merecemos, y empezar a servirnos eso a nosotros mismos”, explicaba la artista a NBC News. Juice, de su último álbum Cuz I Love You, tiene una potente letra de diva y unas frases que debes decirte al espejo todos los días hasta creértelo. Mientras la bailas, por supesto.

“If I'm shining, everybody gonna shine (Yeah, I'm goals)/ I was born like this, don't even gotta try (Now you know)/ I'm like Chardonnay, get better over time (So you know)/ Heard you say I'm not the baddest bitch, you lie”.

Zara Larsson – Look What You’ve Done

Zara Larsson ha puesto en nuestras vidas un álbum entero en el que navega el amor, tanto en pareja como sola. Y decimos navega porque ella misma, como muchas de las que estéis leyendo esto, está en un proceso de amarse y descubrirse como nos contó en una entrevista a LOS40: "Un día puedes sentir que estás genial sola, que eres independiente y que no necesitas a nadie, pero quieres a alguien, y otros días puedes sentir que estás obsesionada con alguien, que le necesitas, le quieres... ¡Al menos yo lo siento así!".

Un ejemplo de ello es Look What You’ve Done, uno de los adelantos de su reciente disco, Poster Girl. “The paint is fading, feels so amazing/ To know you hurt me for the last time/ So I ain't crying anymore/ I'm stronger than I was before/ You keep calling me again/ But I keep dancing anyway/ 'Cause now that you're gone, I'm number one/ Boy, I should thank you for who I've become/ Don't need no one, this girl's having fun”, canta Larsson que a raíz de una relación se da cuenta de que ella debe ser la prioridad número uno.