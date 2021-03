Empieza la cuenta atrás para tener Poster Girl en nuestras manos. Zara Larsson lanza el próximo 5 de marzo, después de numerosos obstáculos debido al Coronavirus, su segundo álbum de estudio a nivel internacional. Si te quedaste en Lush Life o Never Forget You, es hora de que te pongas al día y sigas la pista a esta estrella del pop.

En 2020 nos recordó el talento que corre por sus venas con Like It Is, una colaboración con Tyga y Kygo que fusiona tecno, rap y pop a la perfección, en solitario regaló a sus fans Love Me Land y el remix de este, además de WOW, una canción junto a Sabrina Carpenter con la que muestra su faceta más diva.

Estas dos últimas formarán parte de Poster Girl, un conjunto de 12 temas con los que Larsson desea que “bailemos en frente del espejo”. Si queréis un aperitivo de lo que viene, Talk About Love es lo que necesitas en tu playlist. Un tema que baila con su pareja en una espectacular coreografía de la que nos ha hablado en esta conversación.

Larsson termina de “darle un mordisco muy rápido a un sándwich muy rico” que le hace estar “llena y feliz” para contarle a LOS40 su papel dentro del proceso de creación del nuevo álbum, su constante cambio de emociones y la posibilidad de formar parte de la música latina.

Ella es un encanto, sus palabras honestas y su música un chute al corazón.

Entrevista a Zara Larsson: “Beyoncé nunca hubiera cantado ‘Lush Life’ y aun así es una canción increíble”

J: ¿Sientes que hay más presión a la hora de lanzar un segundo álbum?

Z: Definitivamente hay más presión. Siento que ahora estoy mucho más feliz que antes de fijar una fecha de lanzamiento, pero ahora es real, está pasando, va a salir y he estado esperando mucho tiempo para ello. El año pasado fue duro porque nadie sabía realmente cuánto iba a durar el Coronavirus así que íbamos como retrasándolo y luego duró, duró y duró, de hecho, todavía sigue aquí entonces pensé, ‘tenemos que dejar este bebé salir’, si no ahora, ¿cuándo? Aun así siento presión porque So Good funcionó muy bien, pero estoy muy orgullosa de este álbum y espero que la gente lo amé y lo disfrute tanto como yo lo hago porque realmente creo que es muy un álbum.

J: En una entrevista en para el Show de Zach Sang dijiste que te habías dado cuenta mientras hacías el álbum de que eres muy perfeccionista... ¿Qué más has descubierto sobre ti misma en la creación de Poster Girl?

Z: Pues que me gusta hacer las cosas cuando estoy muy involucrada en ellas, quiero estar con las manos en la masa todo el tiempo porque si no estaré como ‘me da igual, no me importa’, no hay un término medio. Disfruto mucho en la creación del álbum, así que tengo que estar muy metida en todas las decisiones que se toman y siento que lo he estado. Todas las decisiones al final concluyen en lo que yo creo que es mejor y eso me hace sentirme aún más orgullosa del álbum. Incluso sin haber escrito yo todas las canciones, creo que tengo un rol ejecutivo en el producto final. Desde los visuales, hasta la producción, hasta cambiar unas cosillas de aquí o allá...

J: ¿Cómo definirías Poster Girl a tus fans?

Z: Creo que el sonido es muy positivo, divertido, de ritmo rápido, un muy buen pop.

Siempre dije que no quería mezclar negocio y placer, pero como él es bailarín profesional, pensé, ¿por qué no?

J: ¿ Y cómo quieres que nos sintamos una vez que lo hayamos escuchado?

Z: Quiero que os den ganas de bailar y cantar en frente del espejo o ganas de cantar gritando con tus amigas por un Zoom.

J: ¿Tenías algún artista en mente cuando se te ocurrió el concepto de Poster Girl?

Z: No, la verdad. Cuando estoy haciendo un álbum se me da muy mal escuchar música en general, estar atenta a lo que está pasando, porque me meto en mi propia burbuja y paso mucho tiempo en ello. Sí que escucho muchos podcasts y demás... Cuando era pequeña sí que siempre solía pensar ‘oh, ¿haría Beyoncé esta canción?’ o ‘¿cantaría Beyoncé esta canción?’, pero luego me digo, ‘chica, tú no eres Beyoncé’. Tú eres Zara y tienes que preguntarte, ‘¿es esta canción buena? ¿Sí? Pues adelante?’. Beyoncé nunca hubiera cantado Lush Life y aun así es una increíble canción. Creo que he aprendido a confiar en lo que yo creo que es bueno, porque me repito, yo soy yo y me gustaría que dentro de cinco años la gente escuchara algo y pensara, ‘esto es algo que Zara podría haber hecho’. Eso sería genial.

J: Siento que eres muy honesta en las entrevistas, en el sentido de que sabes reconocer cuando algo no se te da bien o no es lo tuyo...

Z: Totalmente, creo que soy alguien en la que la gente se puede identificar. Soy muy honesta, todos tenemos nuestros lados malos y nuestros lados mejores, no soy buena en todo, de hecho, nadie es bueno en todo. Pero realmente no lo pienso mucho, simplemente soy yo misma, una persona muy abierta.

J: Cuando vi la lista de canciones del álbum sentí que hay unas temáticas principales alrededor de las canciones. Algunos títulos hablan de demandar amor como I Need Love y Need Someone...

Z: Realmente son contrarias. I Need Love y Need Someone, son todo lo contrario. La primera es sobre todo la idea de te necesito, tengo que sentirme validada y quiero sentirme apreciada y amada por ti. Mientras que Need Someone es, oye en verdad, ¡no lo necesito!

J: Ósea que es un contraste del mismo tema...

Z: Sí, y así es la vida. Nosotros como personas no sentimos una sola cosa y nos mantenemos iguales durante dos años. Un día puedes sentir que estás genial sola, que eres independiente y que no necesitas a nadie, pero quieres a alguien, y otros días puedes sentir que estás obsesionada con alguien, que le necesitas, le quieres... ¡Al menos yo lo siento así!

Mis sentimientos cambian todo el rato, especialmente depende de cuándo esté en el mes. Antes de la regla, madre mía, necesito muchísimo amor, y necesito alguien que me diga que soy perfecta y preciosa (se ríe). Y cuando termina estoy como ‘soy libre, no necesito a ningún hombre’. Ambas son correctas. Y si tú no eres así, al menos cuando escuches las canciones te sentirás identificada con una de ellas.

J: Por otro lado, parece que hablas del momento presente en Right Here y What Happens Here...

Z: Mmm... Sí, esa es una buena forma de verlo. Con Right Here mis amigos bromeaban con ello, me decían, ‘esto te lo deberíamos cantar nosotros a ti’ porque yo siempre soy la que está sentada mirando el móvil, no participando en la conversación, pero es realmente un tema muy importante, un problema relevante. Yo no lo hago cuando salgo fuera, por ejemplo a restaurantes, pero definitivamente veo a gente que lo hace, que está en una cita con alguien y siguen mirando el móvil sin hablarse y pienso, ¿para qué habéis quedado entonces?

Es un problema muy de nuestro tiempo y lo importante no es siquiera el móvil, es por qué no me estás prestando atención y mi presencia vale algo. Sentí muy adentro la canción cuando Justin Tranter y Julia Michaels me la tocaron. Tiene un sonido muy fresco, suena orgánico y creo que mi banda podría tocarla muy bien en vivo.

J: Ya hemos escuchado y visto el videoclip de Talk About Love y tengo que decirte, la coreografía es espectacular. ¿Cómo fue trabajar con tu novio en ella? ¿Crees que marca la diferencia que él sea quien la interprete contigo?

Z: Fue precioso trabajar con él, es muy profesional y yo también lo soy. Siempre dije que no quería mezclar negocio y placer, quería mantenerlos separados, pero como él es bailarín profesional, y es muy bueno, y estaba conmigo en Londres pensé, ¿por qué no? Para qué voy a contratar a alguien que no amo para actuar como si le amase si puedo tener a mi novio. Fue fácil, nos ajustamos a las fechas y salió muy natural.

J: También has trabajado con The Struts que han sido los productores de Stick With You, ¿cómo fue eso?

Z: Tenemos muy buena química y vibra, creo que todas las personas con las que he trabajado en este álbum son, no solo gente con mucho talento, sino buena gente. Cuando hablo de estas cosas me entran muchas ganas de volver al estudio, fue genial. Todos son ‘muah’ (dice imitando un beso al aire).

J: Sé que te sientes muy cómoda cantando pop, pero ¿has pensado en hacer algo de música latina? Ha tenido un gran impacto en la industria musical este año y pensé, ¿tal vez con una colaboración?

Z: ¡Me encantaría! Me encanta el beat, me encanta bailarla, me encanta el idioma. Sería súper divertido. Me encantan Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, toda esa energía. Tiene una energía que definitivamente no siento en ningún otro género musical y de la que me gustaría formar parte. También podría aprender un poco de español así que nos vemos entonces.

Con una sonrisa que enamora hasta por Zoom, nos despedimos de la que estamos seguros que protagonizará las playlists internacionales a partir del 5 de marzo. Si queréis escuchar estos nuevos temas de Larsson en vivo estará el 8 de marzo participando con IKEA en un concierto exclusivo de Youtube para celebrar el Día Internacional de la Mujer. ¡Planazo!