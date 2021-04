David Otero se enfrenta (20 años después) a las imágenes de su primera entrevista con El canto del loco

David Otero lleva 20 años dedicado a la música y ha decidido celebrarlo con un disco que recoge algunas de sus canciones más emblemáticas que, en esta ocasión, ha revisitado con buenos amigos. Canciones de su etapa con El canto del loco y de su carrera en solitario.

Dos décadas en las que LOS40 han estado a su lado desde el minuto uno. Nuestras cámaras fueron testigo de aquel primer concierto en el que presentaron canciones como Pequeñita.

David no ha olvidado aquellos momentos, pero una cosa es tenerlos en la memoria y otras verlas de nuevo, veinte años después. Es lo que hizo durante el evento de presentación de su nuevo disco. Se enfrentó a esas nostálgicas imágenes que nos recordaron lo jovencito que era cuando empezó en todo esto.

Primer concierto

Aquel primer concierto en el Chesterfield Café les valió un fichaje por la discográfica que vieron lo mal que tocaban, pero el descaro que tenían. Un concierto en el que estuvo presente la abuela de David, sentada en el fondo. El primer y único concierto que vio de ellos.

“Un día poco antes de irse, me llegó un día, me agarró la mano y me hizo una confesión que creo que no la he contado nunca, ‘¿tú sabes porque te viene a ti y a Dani esto del escenario?’. Dije: ‘No’. ‘Yo quería haber sido actriz’, dijo. Imagínate, posguerra española, tuvo que sobrevivir en el metro, en cuevas, refugiarse de bombardeos, vivir una vida muy dura. Y lo que quería es haber sido actriz”, contó, “yo siempre la llevo conmigo. Llevo una foto suya pegada en el amplificador de mi guitarra”.

En aquel primer concierto estaba junto a su primo Dani Martín, y junto a Jandro, Chema e Iván, los amigos con los que empezó toda esta locura.

Formación original de El canto del loco. / Carlos Alvarez/Getty Images

Primera entrevista

También nuestras cámaras fueron las que grabaron la que fue la primera entrevista del grupo con la prensa. “Sois unos cabrones”, decía nada más ver aquellas imágenes, “¿era un poco Pereza, no? Hablaba un poco como Pereza”.

En aquel entonces dejaba claro que su objetivo era lograr un directo arrollador. No podía imaginarse en aquel momento que se cumpliría con creces y que El canto del loco acabaría convertido en el grupo español más importante del inicio del nuevo milenio.

“Menos mal que he aprendido a hablar porque no tenía ni idea de hablar en una entrevista”, admite, “¿qué me pasaba? Estaba como comido por dentro”.

La madre de José

David también quiso recordar cuándo se dieron cuenta de que se habían convertido en un fenómeno de masas. Lo tiene claro, con La madre de José. “Fue un antes y un después. Cuando sonaba en los garitos. Era un tema que rompió tanto los esquemas de la gente y lo ponían en todos lados. Conectaba la energía, el humor, una historia disparatada, con una canción pegadiza, con riffs de puta madre y tenía muchos ingredientes, era un plato muy bien armado. Y ahí es cuando nos decían, no El canto del loco, sino sois los de La madre de José”, recuerda.

Por aquel entonces le llamaban José porque el chico que aparecía en el videoclip tenía el mismo flequillo que él y la gente le confundía.

Colaboración con Dani Martín

En esta celebración de los 20 años de carrera con un disco repleto de colaboraciones, alguno ha echado en falta la presencia de su primo Dani.

“Está guay contarle a la gente la verdad y las cosas como son. Yo soy de los que cuentan las cosas honestamente y sin esconderme detrás de nada porque me parece que las excusas son absurdas. Sí es verdad que hace tiempo que no nos sale del corazón hacer música juntos y eso es lo primero que tiene que pasar para hacer música”, confesaba.

“Yo creo que estamos en un momento en el que a los miembros de El canto no nos apetecía estar otra vez juntos. Nos apetece estar pendientes los unos de los otros a ver cómo estamos, nos queremos un montón, estamos preocupados siempre de cuando saca disco uno u otro y ese cariño está ahí”, añadía.

Está claro que hablar de El canto del loco, genera nostalgia a muchos.