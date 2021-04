Karol G se ha convertido en una de las artistas más exitosas del momento. La colombiana se ha convertido en una de las estrellas de la industria gracias a hits como Tusa, Bichota o Ay, Dios Mío.

Este mismo mes de marzo, Karol lanzó su esperadísimo álbum KG0516. ¿El resultado? Que se convirtiese en uno de los mejores lanzamientos en lo que va de año. ¡Y no nos extraña! Tema que lanza Karol, tema que se convierte en éxito.

Pero este 2020 lleno de luces, también ha tenido sus sombras. Y es que Karol G ha sido víctima de críticas por su físico. Y es que, en pleno siglo XXI, sigue habiendo personas que juzgan los cuerpos de las personas, sobre todo el de las mujeres, por los kilos que llegan a pesar.

Karol G responde a las críticas por su peso

En una entrevista para Molusco TV, Karol G se ha sincerado como nunca sobre lo mal que lo ha pasado estos meses con las críticas que ha recibido por su apariencia física. La joven ha explicado que en la pandemia llegó a pesar catorce kilos más:

“Yo en la pandemia llegué a pesar 76 kilos. Estoy en 62 ya. Me puse al día. Yo en la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo tengo una condición a médico, que cualquier cosa que como tengo saturación de insulina. Engordo respirando literalmente”.

Karol G cuenta cómo perdió 14 kilos tras la cuarentena

Karol ha continuado explicando que durante aquellos meses que tuvo que estar encerrada aprovechó para comer todo lo que no podía durante sus giras:

“Cuando vamos de tour, yo veo a la gente de mi equipo comiendo bien rico y yo soy la que tiene que comer la ensalada. Mientras que estoy en gira es terrible la alimentación. Entonces empezó la pandemia y empezó a largarse: y dije ‘este es mi momento y me voy a comer hasta las paredes”, dice la interprete de El Makinón en la entre risas.

Karol G recuerda que durante aquella época llegaron a publicar que estaba embarazada: “Yo estaba preñada en todas partes. Me llegó a escribir un productor de PR felicitándome”.

El momento en el que se desmoronó

La cantante ha explicado en la entrevista que hubo un antes y un después sobre este tema tras los Premios Juventud del pasado agosto de 2020. La joven recibió el premio a canción más pegajosa por Tusa de la mano de una de sus ídolos: la artista Ivy Queen.

Cuando Karol fue a mirar el móvil ilusionada tras recoger el galardón, vio que en las redes estaban criticando su físico:

“Yo salí, me gané ese premio, me lo entregó Ivy Queen y cuando llegó a mi teléfono para ver las respuestas, con toda mi emoción, veo toda esa mierda. A la gente no le debería importar lo que peso porque yo soy cantante, no soy modelo. La gente debería adorar mi música y no mi cuerpo”

Karol G y su pérdida de peso

La cantante reconoce que lo pasó muy mal cuando leyó todos aquellos comentarios. Además, la diva latina ha compartido su rutina de entrenamiento. La misma con la que perdió 14 kilos.

“El esfuerzo que yo hice para bajar de peso es muy fuerte. Entrenaba doble jornada, hacía cardio en ayunas durante tres meses sin parar”, ha reconocido Karol.