Las dos caras de Karol G en ‘KG0516’: la mujer fatal y la romántica empedernida

Tusa. La palabra. La canción. El fenómeno que ha llevado a Karol G ha convertirse en menos de un año en una de las grandes estrellas de la industria musical a nivel internacional. La colombiana ha pasado a jugar en otra liga: la misma en la que se mueven las grandes divas del pop y en la que algunos de sus compañeros latinos como J Balvin o Bad Bunny también han conseguido jugar. Y es que, si la industria musical fuese una competición de fútbol, Karol G ahora mismo sería la pichichi. Tema que saca, tema que se convierte en hit.

De este modo, su álbum KG0516, el tercero de su carrera, ha sido uno de los más esperados de 2021. Por suerte, todo momento llega y desde este mismo 26 de marzo podemos escuchar las 16 canciones que componen este disco. Y no, no decepcionan en ningún momento.

Pero la carrera de Karol G no ha empezado hace un año, tampoco dos o tres. La artista lleva casi tres lustros trabajando duro, ganándose su hueco y probando varios géneros. “Hasta abajo desde los dieciséis, desde chamaquita rompiendo la ley”, canta Karol en El Makinon sobre sus inicios.

KG0516: de artista a leyenda

Pero no es, un mucho menos, la única vez que la artista hace referencia a sus comienzos musicales. El título del álbum, sin ir más lejos, es la fecha en la que Carolina Giraldo Navarro pasó a llamarse Karol G, firmando su primer contrato con la discográfica.

Si aquel 1 de mayo de 2006 (utiliza el orden estadounidense de fechas en el que el mes va antes que el día) nació como artista; este 26 de marzo de 2021, con la publicación de este disco, pasa a ser una estrella. Y es que posiblemente nos encontremos ante uno de los álbumes que más streams sumen durante este 2021. Sin ir más lejos, los temas de Tusa, Bichota y Ay, Dios mío, que forman parte de él, suman solo en Spotify la friolera cantidad de 1.749 millones de reproducciones. ¡Y sigue sumando!

Karol G se empodera a golpe de letras

Las reglas de la música urbana han cambiado. Antes eran ellos los que mandaban en la industria, rodeándose de mujeres semidesnudas en sus vídeos y hablando sobre todos los vicios que tenían. En los últimos años, ellas han cogido las riendas, dándole la vuelta a la tortilla y posicionándose en lo más alto de las listas.

Karol G se ha convertido en una de las reinas del perreo que ha encabezado este movimiento. Ahora las letras de reguetón ya no solo hablan de sexo y vidas de excesos. ¡Ni mucho menos! Ahora también hay cabida para el empoderamiento femenino, la sororidad y el amor propio.

KG0516 es la prueba de ello. “Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario”, canta Karol en la canción 200 Copas acompañada del ritmo de una guitarra. La cantante está hablando directamente con esa chica que, al igual que tantas, lo que le apetece tras una decepción amorosa es salir con sus amigas a cantar Tusa hasta que cierren el bar.

De hecho, Karol G ha apostado por grandes nombres de artistas femeninas en este álbum. Lejos de quedarse solo en el discurso, la estrella colombiana se ha rodeado de algunas de las mujeres más poderosas de la industria: Nicki Minaj en Tusa; Nathy Peluso en Gato Malo; Ivy Queen en Sola es mejor; Ludacris y Emilee en Beautiful Boy: y Mariah Angeliq en El Makinon.

Esa sororidad también está muy presente en Gato Malo, donde Nathy Peluso se convierte en la amiga confidente que te acaricia el pelo tras un duro momento: “Si ese tigre quiere pelear, dile que tú tiene' uña' pa' guerrear. Vo' so' una diosa, mina glamourosa”

Además, la cantante también habla sin miedo sobre el deseo sexual. Y lo hace explícitamente en DVD. Y es que as estas alturas no hace falta utilizar expresiones como batir el chocolate o subirse a tu velero para hablar de sexo. “Dale de nuevo y vamo' a hacer otra porno. Tu amigo, y la tuya, si no, no me compormo”, dice la artista en el tema citado.

Karol G desmonta el mito de la mujer fatal

Pero hay dos tipos de canciones muy diferenciadas en KG0516 donde vemos dos facetas de Karol: la de femme fatale y la de romántica empedernida.

“Bebé, manda location, hoy tengo mala intention”, canta Karol G en el single Location con el que anunció el álbum. Una frase donde deja claro que no tiene buenas intenciones. Pero esta imagen de mujer fatal que se popularizó en el Hollywood de los años cuarenta y que ha ido evolucionando hasta hoy día, está presente, sobre todo, en las estrofas que cantan los hombres que participan en el álbum.

Sin ir más lejos, Anuel AA, en Location tiene la siguiente estrofa: “No cree en los hombres, es una desconfiada. Soltera, pero dice que ella es casada, pero eso cambia cuando bebe”.

Más claro queda en Sola es mejor. El tema empieza con la voz del grupo Yandar & Yostin, quienes dejan claro que todas las mujeres son malas. Una expresión que, por desgracia, muchos hombres siguen pensando cuando viven el rechazo de una mujer. “Por eso no me enamoro. Porque esta zona está minada de malas. De malas, mujeres malas, muy malas. Que te dañan el corazón”, dice la voz masculina.

Por suerte, Karol G le responde, desmontando este mito de la mujer fatal: “Mi corazón es muy grande y en él caben varios quereres. Por eso no me comprometo y me dedico a disfrutar los placeres”.

No olvidemos a la romántica empedernida

No hay que olvidar que los inicios de Karol G fueron cantando canciones románticas. De hecho, la colombiana es una auténtica romántica empedernida. Y es que el hecho de ser una mujer fuerte y empoderada no está reñido, ni mucho menos, con suspirar por amor.

En temas como Contigo voy a muerte, junto a Camilo, u Odisea, con Ozuna podemos ver esta faceta. Eso sí, la artista deja clara su línea roja en Déjalos que miren, donde asegura que no quiere parejas celosas: “Déjalo' que miren. Deja que me miren. A mí nadie me va a robar”.

El sumun de esta faceta romántica la vemos en Beautiful Boy, donde Karol G dice de una decena de formas que está totalmente enamorada.

KG0516 ha despegado hacia lo más alto

Sin duda, KG0516 es un álbum que está a la altura. Aunque tenga 16 canciones y tenga una duración de una hora, lo cierto es que no se hace largo. La pena es que no podamos salir a bailar cada una de estas canciones a una discoteca. Eso sí, podemos hacerlo en nuestras casas, a todo volumen y disfrutando de las letras que se ha marcado Karol G.

La estrella colombiana se consolida con este álbum como una de las reinas de la industria musical actual y toda una inspiración para las artistas que vendrán. ¡Larga vida a la reina, larga vida a la música de Karol G!