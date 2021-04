Danna Paola canta ‘Telepatía’ de Kali Uchis a capela

Kali Uchis se ha convertido en una de las artistas del momento. Aunque la colombiana-estadounidense lleve años en la industria musical, este 2021 está suponiendo un antes y un después en su carrera. ¿La razón? El tremendo éxito que está teniendo una de las canciones de su álbum Sin Miedo (Del amor y otros demonios). Estamos hablando, por supuesto, de Telepatía.

La canción salió en noviembre de 2020, pero ha sido en estos últimos meses cuando ha ido cogiendo fuerza gracias a TikTok. Y es que este hit la ha posicionado como una de las cantantes del momento, experimentando una gran explosión mediática. De hecho, solo en Spotify, Telepatía suma más de 200 millones de streams. ¡Una auténtica locura! Y es que son muchos y muchas los que han caído ante el fenómeno de Kali Uchis.

Una de las artistas que ha caído totalmente rendida ante el sonido de Telepatía ha sido Danna Paola. La mexicana se ha declarado fan de Kali y ha querido regalar a sus más de 12 millones de seguidores y seguidoras de TikTok una versión a capela del tema.

Danna tiene una gran capacidad vocal y no tiene miedo de arrancarse a cantar sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. De este modo, este mismo domingo se atrevió con el estribillo de la canción:

“You know I'm just a flight away. If you wanted you can take a private plane. A kilómetros estamos conectando. Y me prendes aunque no me estés tocando. You know I got a lot to say”, empieza cantando la estrella de Élite.

El vídeo, en tan solo doce horas, ha sumado más de seis millones de reproducciones. Y es que juntar uno de los fenómenos musicales del momento con una de las estrellas más exitosas de la industria es sinónimo de éxito.

Quién sabe, quizá Kali vea el vídeo y se anime a colaborar con Danna. Seguro que saldría un temazo de ahí.