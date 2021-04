¿Por qué se separaron 'Ella Baila Sola'? Su exmánager cuenta su versión: "Todo por separado. Fue terrible"

Marilia Casares y Marta Botía, las dos fundadoras de Ella Baila Sola, vuelven a los escenarios 25 años después de la formación del grupo y 20 años después de su disolución. Regresan por todo lo alto, con una gran gira y decenas de entrevistas en la que no falta una pregunta: ¿Qué pasó hace 20 años para que decidieran separarse?

Las cantantes no quieren hablar de esto y prefieren centrarse en el presente. Es en este atípico 2021 en el que van a reencontrarse con su público, con esa gente que vibró al son de Lo echamos a suertes y que coreaba a todo pulmón su Amores de Barra.

Ella Baila Sola rompió los esquemas y conquistó miles de escenarios, convirtiéndose en uno de los grandes grupos de música del momento. Todo el mundo había escuchado alguna vez sus canciones e incluso estas pervivieron en el tiempo. Ahora que regresan, los recuerdos renacen y sus fans se preguntan cuál fue la razón para que hace 20 años les dejara de bailar "ese gusano en la tripa".

Gonzalo Benavides, productor y exmánager del grupo da su versión en la revista Vanity Fair de lo que sucedió hace dos décadas e incluso señala a una de ellas como la causante de la ruptura. "La que mejor imagen dio siempre fue Marilia, pero en la vida real es completamente diferente", comienza diciendo Benavente.

De hecho, el mánager recuerda un roce que tuvo con Marilia poco después de comenzar a pisar los escenarios. "El primer día las críticas aplaudieron a Marilia. Dijeron que se movía por el escenario como una cantante de rock experimentada. Pero de Marta apenas hablaban. Así que las reuní a las dos y dije: 'Marta, tú eres el 50% de Ella Baila Sola y tienes que salir al escenario a sudar la camiseta, a que se te oiga y a que se te vea. No puedes salir ahí como una seta a tocar la guitarra sin que se te vea"

Unas palabras que tal y como cuenta Benavides, no fueron del gusto de Marilia. "Se puso a gritarme: '¿Y tú por qué le tienes que decir a ella nada? ¿Si yo sudo la camiseta por qué ella tiene que ser igual?'. Pero el caso es que Marta se dio cuenta y empezó a creérselo más. Empezó a trabajar y a salir con actitud de artista, sin miedo y sin vergüenza".

El principio de muchas disputas

Sin embargo, tal y como afirma el productor, esta conversación dio pie a varias disputas. "Pues aquello fue el principio de los problemas con Marilia. Aquello. Nada más. A los tres meses de salir el disco. Una niña que una vez le dijo a mi madre: 'Gracias por parir a Gonzalo porque si no no estaríamos aquí' y que ahora me estaba gritando: 'Aquí la artista soy yo'. No me podía creer el cambio que dio, fue impresionante".

Pues aquello fue el principio de los problemas con Marilia. Aquello. Nada más. A los tres meses de salir el disco

Otro de los grandes problemas vino porque según él, Marta era mejor compositora y Marilia, mejor cantante. Sin embargo, al parecer, a la segunda no le gustaba que eligieran primero los temas de Marta. "La discográfica eligió como primeros singles dos canciones de Marta (Lo echamos a suertes y Amores de barra), el tercero fue de Marilia (Cuando los sapos bailen flamenco) y la etapa se cerró con otra canción de Marta, Por ti", recuerda el mánager.

"[Marilia] se quejaba de que la compañía eligiese siempre canciones de la otra como singles, eso trajo muchos problemas. Pues porque va a ser, porque compone mejor que tú. Yo siempre les dije que Marta componía mejor y Marilia cantaba mejor. Es un tema de ego y de pasta, la SGAE te da más dinero si has sido la autora de los singles", detalla Benavides.

"Todo por separado. Todo. Aquello fue terrible"

A partir de entonces, comenzaron los malos royos y es que según cuenta la fuente, las cantantes empezaron una especie de competición por quién llamaba más la atención. "Empezaron a competir por ser la más alta, la más guapa. Y el sujetador más... Yo creo que ahora no les va a ocurrir eso, son más mayores, tienen 46 o 47 años. Los egos vienen siempre por inseguridades, porque quieres proteger lo tuyo".

Empezaron a competir por ser la más alta, la más guapa. Y el sujetador más... Yo creo que ahora no les va a ocurrir eso, son más mayores, tienen 46 o 47 años. Los egos vienen siempre por inseguridades, porque quieres proteger lo tuyo"

De hecho, Benavides recuerda que incluso se disputaban por quien salía más veces en televisión, hasta el punto de que sus conciertos se convirtieron en una verdadera polémica. "Ellas querían que en la tele las sacasen el mismo número de planos a cada una. Así que yo me metía con el realizador y le decía 'por favor, enfócalas a las dos por igual", recuerda el exmánager

Es la última etapa del grupo la que Benavides recuerda como "un horror" y es que las tensiones cada vez estaban más presentes hasta el punto que ellas dejaron de interactuar. "Todo por separado. Todo. Aquello fue terrible. Cada una tenía su arreglista para dirigir a los músicos y yo en medio diciendo: 'pues yo subiría un poco más la pandereta'. Pero no me hacían ni puto caso. Marta me escuchaba un poco más, Marilia nada. Un horror. Un horror. Llegó un momento en el que Marta me dijo que lo dejaba porque no podía más y me pidió que produjese su disco en solitario".

"Todo por separado. Todo. Aquello fue terrible. Cada una tenía su arreglista para dirigir a los músicos y yo en medio diciendo: 'pues yo subiría un poco más la pandereta'. Pero no me hacían ni puto caso.

Finalmente, fue en 2001 cuando el grupo anunciaba su separación y cada una decidió tomar caminos distintos en el mundo de la música. Hasta hoy, que han decidido darse la mano de nuevo.