Entrevista a Ella Baila Sola: “Queremos borrar esa imagen distorsionada, esa leyenda que quedó”

Ella Baila Sola regresa con su formación original. Si hace unos años nos hubieran preguntado si creíamos que volveríamos a ver a Marta y Marilia juntas sobre un escenario habríamos dicho que no. Pero la música es así de imprevisible. Y donde había la sensación de que el dúo había terminado de una manera no demasiado amistosa (los rumores hablaban de desencuentros y distanciamiento total en su último año de carrera) ahora parece haber una sincera conexión entre esas dos amigas que se enfadaron por algo que quizá ya no recuerdan (o han preferido olvidar).

Esos rumores, esa 'leyenda negra' que acompañó a su separación es algo que Marta Botía y Marilia Andrés Casares están dispuestas a echar abajo con su regreso a los escenarios con motivo de su 25º aniversario. Sus primeros pasos no pueden ser más firmes: noticia en todos los medios de comunicación nacionales y de América Latina, tendencia en redes sociales y primera rueda de entrevistas en el lujoso hotel Wellington de Madrid.

A escaso kilómetro y medio de allí, 20 años atrás anunciaban en el hotel Palace su separación. Las caras de entonces y las de ahora no son iguales. Y no lo decimos por el paso del tiempo (siguen estando espectaculares) sino porque la sincronía de sus sonrisas vuelve a brillar a la hora de hablar del legado que su colaboración generó de 1996 a 2001. Ella Baila Sola ha vuelto y esta es su primera entrevista con LOS40.

Marta (Ella Baila Sola): Queremos borrar esa imagen tan distorsionada que se ha quedado porque para nosotros era todo precioso, un regalo...

LOS40 ¿De donde surge la iniciativa del regreso de la formación original de Ella Baila Sola?

Marta: Nos lo sugirieron a las dos. Y nos pareció una idea maravillosa, dijimos que sí y aquí estamos. Esa es la versión corta. Nos pareció un momento maravilloso, una fecha señalable y celebrable, si es que existe esa palabra. Era muy bonito porque de repente... ¡Qué ilusión volvernos a ver, volvernos a juntar, volver a conectar, volver a subirnos a un escenario! ¡Celebrar todos estos años en los que las canciones siguen vivas, que la gente las ha hecho suyas y de todo el amor que hemos recibido! Casi no nos dió tiempo ni a celebrar ni a disfrutar de aquella época. Y ahora con la perspectiva de los años hemos pensado que es muy bonito tener todo este legado. Es una belleza poder celebrarlo

¿Durante todo este tiempo habíais mantenido el contacto?

Marilia: Nunca hemos dejado de tener contacto la una con la otra. Ella Baila Sola fue algo tan mágico y que te ocurre en un momento en el que estás construyendo tu vida tanto personal como profesional que sabes que la otra persona siempre va a estar ahí. Es imposible que la otra persona no tenga la importancia que debe tener en nuestras vidas. Todo este tiempo haciendo otras cosas, porque lo necesitábamos también enriquecernos de otros caminos, probar y experimentar, hace que este reencuentro sea más rico y nos hayamos echado de menos. Ahora mismo lo veo todo muy positivo en que nos hayamos echado de menos y hace que valoremos muchísimo este momento y esta celebración. Lo estamos disfrutando sin plantearnos nosotras mucho más. Estamos disfrutando de esta sorpresa, de la dimensión que teníamos y de la imagen que teníamos. Estábamos agradecidas todos los días pero hacerlo juntas es un regalo.

Puede que con este regreso os recuerden malos momentos pero también hubo muy buenos.

Marta: De hecho es una de las cosas que más nos gusta de este reencuentro. Queremos borrar esa imagen tan distorsionada que se ha quedado porque para nosotros era todo precioso, un regalo... Es bonito presentarnos al mundo diciendo que todo está bien, que es maravilloso y que lo vamos a celebrar. Me hace especial ilusión

¿Cómo fue la vorágine de aquellos años en la cumbre de Ella Baila Sola?

Marilia: Pasamos de tocar nuestras canciones en casa a que de repente un día nos llevamos la sorpresa de escuchar una de ellas en la radio. Todo eso no nos lo hubiéramos imaginado nunca. Ni soñábamos con que nuestros discos pudieran ser comprados por millones de personas ni que fueramos a cantar delante de miles de personas. Todo fue mi inesperado y mi mejor recuerdo de aquel momento era que lo estábamos pasando bien, que estábamos haciendo lo que nos gustaba, aprendiendo sobre la marcha cosas que nos han servido para después y trabajando mucho. Todo eso lo vivíamos desde dentro pero es verdad que cuando te distancias puedes examinar y valorar todas esas cosas. Con el paso del tiempo la gente te sigue recordando las canciones, te siguen demostrando su cariño. Y esa es una de las razones por la que queremos compartir y celebrar este momento.

¿Llegasteis a sentir que por el hecho de ser mujeres teníais que demostrar algo más?

Marta: Yo la verdad es que nunca lo he sentido. Me siento afortunada porque hemos tenido la suerte de trabajar siempre con gente maravillosa. Es verdad que en la industria musical hay más hombres pero tuvimos la suerte de dar con personas maravillosas. Nunca he sentido que tuviera que demostrar nada. Además creo que era parte de nuestra actitud. Nos parecía tan obvio que no teníamos que demostrar nada que ni se nos ocurría y eso puede ser que se transmitiera en un balance de cordialidad y de respeto. A lo mejor también pudo ser suerte pero creo que fue maravilloso que nunca nos sintiéramos así.

El 25º aniversario empieza en el festival Starlite, ¿habrá más conciertos?

Marilia: Sí, ese es el primer concierto de nuestra reunión, de nuestra reconexión. Nos han ofrecido ser el primer concierto de la temporada de Starlite, algo que nos ha hecho sentir muy protegidas y bien cuidadas. Pero sí, estamos preparando nuevas fechas que podréis ir viendo en nuestra nueva página web donde irán apareciendo más fechas. Estamos deseando compartir esas noticias y esa información con todo el mundo.

En América Latina tuvisteis una gran repercusión. ¿Tenéis pensado ir allí?

Marta: Hemos contemplado todo y nada a la vez. No nos hemos puesto una limitación ni un objetivo concreto. El objetivo era este, celebrarlo y tocar en directo. Que suceda algo en América no depende tampoco solo de nosotras porque hay que tener en cuenta la pandemia, las restricciones. Quizá se pueda hacer algo online porque estamos deseando celebrarlo con todo el mundo no sólo con España. Todos nos han demostrado ese cariño.

Marilia: Recibimos muchos mensajes de allí y estamos recibiendo distintas propuestas para un montón de cosas pero el primer paso ya se ha dado que es reconectar nosotras.

¿Y cómo habéis conectado volviendo a tocar juntas después de 20 años?

Marta: Ha sido muy fácil, muy natural, muy divertido. La conexión es como si nos hubiéramos estado tomando un café todos los días de la semana. Ha sido muy bonito y muy mágico. Muy natural como siempre ha sido entre nosotras.

Al volver después de tantos años, ¿tenéis la sensación como si fuera un regreso a vuestros inicios?

Ella Baila Sola: Nos lo sugirieron a las dos. Y nos pareció una idea maravillosa, dijimos que sí y aquí estamos.

Marilia: Creo que está siendo una sorpresa. Para mí todo este cariño y todo este recibimiento me está desbordando. Estamos viviendo muchas emociones. No es igual a nada de lo que hayamos vivido antes. Este encuentro es algo único y especial porque se une todo lo que vivimos hace 25 años pero también para todos los que lo han vivido desde entonces porque para cada persona cada canción tiene un significado. Esta reconexión va a ser muy especial en un momento en el que deseamos sentirnos reconfortados por la música, necesitamos vernos las caras y sentirnos rodeados. Queremos que este encuentro sea esto no sólo entre nosotras sino también con todos. Lo estamos viviendo como algo muy compartido por todo lo que esta pasando a nivel mundial.