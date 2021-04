KINGDOM: ¿quiénes son los idols participando en la competencia?

En el show KINGDOM 6 grupos masculinos se enfrentan cada semana a través de sus presentaciones, en las que son calificados mediante 4 criterios: 25% es su auto-evaluación, 25% es la votación de los expertos, 40% es basado en votaciones globales, y 10% es calificado de acuerdo con las vistas en los “performance videos”. ¿Quiénes son los participantes?

BTOB

El grupo con la mayor trayectoria previa a la competencia es BtoB, aunque son los miembros de la sub unidad BtoB 4U quienes están participando del programa.

Esta agrupación debutó el 21 de marzo de 2012 bajo Cube Entertainment y, originalmente, tenía 7 integrantes en la alineación, pero desde diciembre de 2020, son un sexteto masculino.

A lo largo de su carrera, estos idols se han destacado por su talento como vocalistas, ya que incluso Peniel y MinHyuk, quienes ocupan los puestos de raperos, han demostrado en ocasiones su talento para cantar.

IKON

Siguiéndolos en experiencia, tenemos a los chicos de iKON, quienes debutaron en septiembre de 2015.

Este sexteto masculino de YG Entertainment mantuvo una imagen hip-hop por muchos años, pero estos idols tomaron al mundo K-Pop por sorpresa cuando presentaron su canción Love Scenario en 2018. En ese momento, el grupo estaba conformado por 7 chicos y, según múltiples reportes, la canción en la que hablan sobre el desamor sonaba en todas partes. ¡Incluso hay videos de niños de preescolar cantando el tema durante sus paseos escolares!

Aun así, en su primera presentación de Kingdom, el grupo presentó una nueva versión de su canción debut Rhythm Ta y una semana después, mostraron la versión KINGDOM del sencillo Love Scenario combinado con su canción Killing Me.

SF9

El 5 de octubre de 2016 debutó el grupo de 9 integrantes SF9. Esta agrupación de FNC Entertainment ya había participado en un programa de competencia en el pasado, pero en ese momento compitieron para debutar como un equipo de baile.

Desde entonces, SF9 se ha destacado por sus elaboradas coreografías, además de ser el primer grupo de baile de su agencia. Curiosamente, su primera presentación en el programa mostró parte de los talentos de la agrupación, no solo como cantantes y bailarines, sino como modelos, mientras caminaban hacia el centro del escenario con Good Guy sonando en el fondo.

THE BOYZ

El único equipo en Kingdom: Legendary War que participó de Road To Kingdom es The Boyz, una agrupación de 11 integrantes que se ha destacado por sus increíbles presentaciones.

En la primera parte del programa los idols demostraron su pasión al utilizar elementos como fuego y tarimas altas de las que un integrante caía, así como un gran número de acrobacias.

En este nuevo inicio, la agrupación decidió seguir mostrando su dominio en los conceptos, creando en el segundo episodio un escenario basado en el programa Game of Thrones mientras interpretaban la canción No Air (A Song of Fire and Ice).

STRAY KIDS

Desde el inicio de su carrera Stray Kids se ha destacado por su capacidad musical, contando con 3 productores en su alineación.

Las canciones del grupo de 8 integrantes de JYP Entertainment suelen incluir mensajes positivos y de apoyo para sus fans, así como también de temas como la salud mental, el sentimiento de crecer y la individualidad.

Sin embargo, los idols también destacan por su talento para bailar, ya que todos han entrenado en esta área por años. Esto se vio desde el primer episodio, cuando presentaron su nueva versión de Miroh, en la que incluyeron varias acrobacias y un nuevo baile.

ATEEZ

El grupo más reciente de la competencia tiene poco más de 2 años de carrera; su nombre es ATEEZ. La agrupación, conformada por 8 chicos, debutó en el año 2018, y desde entonces cada uno de sus comebacks ha sorprendido a sus seguidores.

Actualmente solo 7 de los idols se encuentran activos, ya que Mingi, rapero del grupo, está descansando por su salud mental. Sin embargo, ATEEZ no ha dejado de afirmar con su slogan que los 8 son un equipo, por lo que han continuado sus presentaciones dejando el espacio de rap de su compañero, o con alguno de los chicos haciéndolo en su lugar.

En el programa, los chicos decidieron mostrar el concepto que han mantenido desde su debut, cuando afirmaron ser los reyes pirata con su tema Pirate King; sin embargo, en su primera presentación el grupo decidió mostrar una nueva versión de su canción WAVE.

Y a ustedes, corazones, ¿que les han parecido las presentaciones de KINGDOM: Legendary War?