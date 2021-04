Sara Sálamo destapa el postureo postparto en redes sociales enseñando su caída de pelo

La actriz española Sara Sálamo ha destapado el postureo que viene con la maternidad en redes sociales. Desde que dio a luz a su hijo Theo ha inundado su perfil con verdades sobre esta etapa de su vida que muchas veces se muestra irreal e idealizada a través de una pantalla.

En una entrevista en el programa radiofónico de Sara Carbonero explicó su motivación para crear este tipo de contenido más real: “Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba. Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad”.

Lo último que ha hecho Sálamo vía Instagram ha sido quitar la venda de los ojos a sus seguidores sobre la caída del pelo en el postparto. “Podría llevar estas trenzas de boxeadora para parecer una jovenzuela, pero realmente lo hago para no asustarme con la cantidad de pelo que se cae al tercer/cuarto mes del postparto. Efluvio telogeno, le llaman... Pues nada, a grandes males grandes remedios dicen...”, escribía en la publicación.

Una galería en la que se ven dos caras muy distintas de la misma realidad: “El primer vídeo, con su filtro animado, hace la situación menos dramática... La segunda imagen, es la cruda realidad, y la retrato en blanco y negro... Con sus luces y sus sombras”.

Además de actriz, sus 896 mil seguidores en Instagram la coronan como una macro influencer que tiene un megáfono como herramienta para hacer llegar su mensaje. Lo que vemos en redes sociales puede afectar nuestra salud mental y parece que Sara se lo toma en serio. Hace que sus seguidoras compartan experiencias personales en comunidad, además de sentirse mejor consigo mismas.

Solo hay que ver las respuestas en los comentarios. “Sara a mi me paso igual , y un dermatólogo me recomendó regaxidil, tengo más pelo que nunca. Animo guapa ❤️”, comenta la usuaria @taniacule. “Eres maravillosa Sara, y qué bonito es que muestres la realidad tal como es. A mi me pasó lo mismo con mi hija, pero con el tiempo volvió a nacer!”, dice @sophindipity. Otros, como Santiago Segura, compañero y fiel amigo, responden con humor: “No sabes como te entiendo... 😰😜”.

Las redes sociales como herramienta para el cambio

Sara Sálamo no solo utiliza sus perfiles públicos para hablar sobre maternidad, hay otros temas que también la preocupan y aprovecha este canal para concienciar sobre ellos. El cambio climático es un ejemplo que comentaba mencionando el documental Seaspiracy de Netflix: “Si estáis concienciados con el vertido de residuos plástico en los océanos, preparaos para descubrir los terribles datos de la pesca comercial. Si queremos frenar un poquito el cambio climático, quizás es momento de dejar los mares un poco en paz”.

Muy de la mano va un problema muy real: el maltrato animal. La actriz compartía un spot de Humane Society International que se ha hecho viral que nos acerca a los pensamientos de un conejo que arriesga su vida para que los humanos tengamos buenos productos de belleza. “Para pensar... #LosAnimalesNoSonCosas", titulaba ella el post.