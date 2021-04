Sara Carbonero habla de lo mal que lo pasó con su segundo embarazo en una charla con Sara Sálamo

Sara Carbonero y Sara Sálamo tienen muchas cosas en común al margen del nombre que comparten. Ambas son mujeres de éxito que han triunfado en sus diferentes profesiones. Mujeres que están casadas con estrellas del fútbol y mujeres que son madres y han podido compaginar las diferentes facetas de su vida. Así que, un encuentro entre ambas, no podía más que traer buenas cosas.

La actriz ha pasado por el programa radiofónico de la periodista y, entre otras cosas, han hablado de la maternidad. Sálamo, desde que dio a luz al primero de sus dos hijos, ha emprendido una campaña de normalizar esta faceta de las mujeres sin idealizaciones y sin ocultar las sombras.

"Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba. Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad", confesaba la actriz durante la entrevista.

Una realidad que ha inspirado a Carbonero para admitir que, para ella, tras su segundo embarazo, tampoco fue fácil. Ha recordado aquel posado a la salida del hospital con Lucas en los brazos e Iker Casillas a su lado: "Yo me puse un vestido que era un saco, que me quedaba fatal y estaba horrorosa".

Descubriendo a Sálamo

Sara Sálamo está rodando Todos al tren: Destino Asturias con Santiago Segura y Leo Harlem. “‘Infancia, animales y planeta son mis tres pilares’, confiesa @sarasalamo. Que en su niñez quiso ser francotiradora, ‘aunque sueño con hacerme vieja de casting en casting y esperando el siguiente papel’; propone a Masterchef una edición vegana, en parte por su pasión por la micología, en parte ‘porque veo un animal muerto y no me lo como, quiero besarlo’; para concluir comparando nuestro entorno con un hogar: ‘Para estar a gusto en casa, debes tenerla limpia. Pasa lo mismo con nuestro planeta, es la herencia de nuestros hijos’", resumía Carbonero sobre la charla que han mantenido.

“Pese a la contundencia que pueda transmitir su discurso, Sara no esconde sus debilidades: ‘Soy la persona más cobarde que conozco. La pandemia me tiene muy asustada. Vivo en una burbuja y, por ejemplo, a mi hijo de cuatro meses sólo le conocen mis padres y una amiga. Soy muy hipocondriaca y tengo mucho miedo al virus’", añade sobre lo que ha confesado Sálamo durante la entrevista.

Sin duda, la periodista nos ha ayudado a conocer un poco mejor a una actriz que disfruta de la vida y tiene muchas ilusiones: “De espíritu libre y justo, nos cuenta que le habría encantado emular a Frida, que se perdería mochileando en tierras cubanas y paladeando un brik de gazpacho si fuera necesario. O que un viejo amor fue el motivo por el que llegó a Madrid un año después de lo previsto, para seguir su sueño y convertirse en la (pedazo de) mujer que es hoy”. Está claro que en este tándem hay admiración mutua.