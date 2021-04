Un comentario sobre Rocío Carrasco desata el caos en ‘Sálvame’

El documental protagonizado por Rocío Carrasco, Roció. Contar la verdad para seguir viva, sigue siendo el principal tema de conversación en todos los programas de Telecinco que se dedican parcial o totalmente a la prensa del corazón.

Su testimonio ha generado una especie de juicio mediático donde hay dos partes enfrentadas: los que apoyan a Antonio David Flores y los que apoyan a la hija de Roció Jurado. Este mismo debate se ha asentado en los formatos de la cadena de Mediaset España, produciéndose auténticas batallas entre los colaboradores.

Este lunes, sin ir más lejos, Sálvame vivió un momento muy tenso por un comentario de Laura Fa. La tertuliana estaba discutiendo con Gema López, Gustavo González y Kiko Matamoros porque siguen cuestionando a Roció Carrasco en algunas partes de su historia. Por esa razón, en un momento dado, Laura soltó un comentario que desató el caos en el programa.

"¿Sabes cuándo os hubierais creído a Rocío Carrasco? ¡Si lo hubiera conseguido!", dijo Laura Fa, refiriéndose al episodio de la serie documental en el que Carrasco desvela que intentó suicidarse en 2019 después de ver a su hija apoyando públicamente a Antonio David en Gran Hermano VIP.

El caos de 'Sálvame', en vídeo

"Me niego a jugar así. Pon en tu boca lo que quieras decir y no nos utilices para abanderar nada", afirmó Gema López, muy enfadada, mientras que Gustavo González se defendió con estas palabras: "Yo me creo a Rocío y sé cómo se siente. Incluso respeto que Rocío no quiera ver a su hija".

"Laura se ha metido en un asunto muy sucio y de una manera muy sucia", añadió Gema, haciendo que Jorge Javier Vázquez, el rey del cortijo, se pronunciase y apoyase a Laura Fa. "Yo también creo lo que dice Laura. Estoy convencido de que en su casa cientos de personas que están llamando guarra a Rocío Carrasco, si esta señora la hubiera palmado, esas mismas personas ahora estarían llorando viendo la televisión".

"Yo con esta manipulación no juego. Lo siento, pero yo me retiro del tema", contestó Gema, dando por zanjada la discusión. Justo en ese momento se escuchó decir a Belén Esteban por lo bajini: "Esto va a traer muchos problemas a Sálvame".