Alba Carrillo regresa a la tele tras pasar el covid para seguir defendiendo a su amiga Rocío Carrasco

Alba Carrillo ha pasado el coronavirus con un gran abanico de síntomas. Perdió olfato y gusto, tuvo problemas de estómago, dolores musculares y tuvo que recurrir a los aerosoles para respirar mejor. Pero ya se ha recuperado y ha vuelto al programa del que es colaboradora, Ya es mediodía.

Y lo ha hecho con muchas ganas de hablar, que eso de estar en casa viendo todo lo que se decía de su amiga Rocío Carrasco, sin poder decir nada, ha hecho que tenga más ganas que nunca de hablar.

Uno de los temas que se ha tratado en los últimos días es la denuncia que Irma González, la que fuera niñera de los hijos de Rocío, pusiera una denuncia a Fidel Albiac por malos tratos. “Le llaman la Tata golosa porque va al olor de las sardinas”, aseguraba Carrillo. Y es que está claro que Rocío es su amigo y no está dispuesta a dejar pasar una.

Apoyo a Fidel Albiac y críticas a Raquel Mosquera

No ha dejado dudas de donde está su apoyo. Ha defendido a Fidel que ha recibido tantas acusaciones durante todos los años que ha estado al lado de Rocío Carrasco.

“Para mí Fidel ha sido el timón de Rocío, sin él yo creo que ahora mismo no estaría ni aquí… Creo que poner a su gran salvador como la persona que la está maltratando, por dios”, aseguraba Carrillo incrédula ante lo que se está diciendo de él.

La colaboradora no tiene filtros a la hora de hablar y se expresa con tanta naturalidad que nos lleva a escuchar cosas de Raquel Mosquera como, “la señora que es el paradigma del buen gusto, que no iría a su peluquería así me mataran”.

Fiel a esa acidez que la caracteriza, Carrillo se ha pronunciado sobre la mujer que se casó con el padre de su amiga y que no está muy de acuerdo con las cosas que la hija de Rocío Jurado está contando en su documental.

“Si con ese estilismo se llama peluquera, es como si dices que eres periodista y no sabes ni leer”, ha continuado pese a que Sonsoles Ónega ha intentado frenarla. Y es que no aprueba la carta que ha compartido la peluquera negando algunas de las cosas que ha contado Rocío en el documental sobre el que fue su marido.

La polémica entre Raquel y Rocío tiene muchos frentes abiertos, unon de ellos tiene que ver con un reloj de lujo que no queda muy claro quién lo tiene. Mosquera ha calificado a la protagonista del documental como materialista y eso no le ha gustado nada a Alba.

“Jamás la he visto con algo de marca, ni con un bolso bueno ni con una joya… María Teresa le ha regalado unos Jimmy choo y no se los pone… Yo me los he querido llevar, pero tengo un pie enorme… lo del Rolex, que no, que no, me pongo mala”, señalaba Carrillo sobre este caso en concreto.

Ya lo decía ella al comienzo de su intervención, hay temas q consiguen que le entre furia.