Chenoa o Vicky Martín Berrocal mueren de amor con la foto que ha publicado Paula Echevarría de sus dos amores

Paula Echevarría está disfrutando de sus primeras horas como mamá de un niño. La maternidad no es algo nuevo para ella que hace doce años tuvo a su primera hija junto a David Bustamante. Pero no es lo mismo tener un bebé en la treintena que en la cuarentena, y no es lo mismo tener una niña que un niño.

Está claro que ha habido diferencias entre el primer y segundo embarazo y, una de las más destacables es la persona con la que los ha compartido. Si en el primero era el cantante, por aquel entonces su marido, el que estaba a su lado, en esta ocasión ha sido su chico actual, el ex futbolista Miguel Torres.

Ahora ya hay dos Miguel Torres en su vida, su chico y su bebé, el pequeño Jr que ha llenado de felicidad a sus padres que no tardaban en compartir la noticia con todo el mundo este mismo domingo.

La imagen más tierna

Y ya sabemos que Paula es muy de compartir y mientras se recupera del parto, disfruta de la visión de ver a los dos hombres de su vida unidos. Ha compartido una fotografía en la que podemos ver a padre e hijo durmiendo juntos. Una imagen muy tierna que la actriz ha querido compartir con todos.

En la foto vemos al padre derrotado, durmiendo sobre el sofá cama de la habitación del hospital. Encima tiene a su bebé, también dormido. “Ahora me gustas más (aún)... ❤🌹🔐 #PapiChulo #OrgullosaDeTi #ComoDosGotitasDeAgua #MiniMike #Míos”, escribía junto a la imagen en blanco y negro.

En seguida llegaban los corazones y los emojis que demostraban que esta estampa ha despertado mucha ternura.