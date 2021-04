Helen Lindes cuenta la divertida anécdota sobre cómo Rudy Fernández se enamoró de ella

Helen Lindes fue la invitada de anoche a El Hormiguero, donde acudió para presentar su libro El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia, al que ella misma se dirige como casi “su tercer hijo”. Los otros dos, ya de carne y hueso, son fruto de su amor con el jugador de baloncesto Rudy Fernández, sobre quien contó una simpática historia en torno a cómo se conocieron.

La pareja, que se casó en 2015 y lleva compartiendo su vida desde 2011, es muy querida a nivel nacional, además de haberse convertido en conjunto en unas estrellas de la red social del confinamiento: TikTok.

“Le debes todo a la moda, ¡incluyendo el haber conocido a Rudy!”, le decía el presentador. Entre risas, la invitada asintió y comenzó a explicar la anécdota sobre cómo sus caminos se cruzaron: “Rudy, por así decirlo, se enamoró o se hipnotizó porque me vio en la portada de una revista y dijo ‘yo tengo que conocer a esta chica’ y, casualmente, un amigo suyo me conocía y nos puso en contacto”. Una casualidad que hizo que se cumpliera el deseo del deportista, como si de un capricho del destino se tratase.

Helen Lindes tuvo que buscar el nombre de Rudy Fernández en Google

Sin embargo, esa conexión entre ambos no es la única parte llamativa de la historia porque, aunque él tenía muy claro quién era ella y que quería conocer en persona a la exMiss España, Helen Lindes no tenía ni idea de quién era Rudy Fernández, pese a ser uno de los jugadores de baloncesto más populares de nuestro país. ¿Cómo lo solucionó? De la forma más sencilla y socorrida a día de hoy: buscando su nombre en internet. Fue así como se enteró de a qué se dedicaba profesionalmente su actual marido. “La verdad es que he aprendido mucho de baloncesto desde entonces porque no tenía ni idea de quién era. Pero bueno, está ‘San Google’ y me informé rápido”, explicaba la modelo canaria en El Hormiguero.

Une entrevista en la que Helen Lindes ha sacado su lado más romántico y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor por Rudy Fernández: “Pues nada cariño, tenemos que seguir haciendo vídeos de TikTok y que te quiero muchísimo”, decía en su mensaje especial para el deportista.