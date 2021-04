Olivia Rodrigo publica el nombre, el tracklist y la fecha de su álbum debut

Pocas veces podemos contemplar el nacimiento de una estrella y reconocerto desde el primer momento. Con Olivia Rodrigo, la industria musical ha contempado como se creaba una supernova en tan solo unos meses. Y es que su tema Drivers License se ha convertido en un auténtico hit en tan solo unas semanas.

La chica Disney sorprendió al mundo cantando una historia adolescente universal: el primer desamor. Lo hizo con el corazón en la mano y un puente musical que cientos de personas han gritado. Y es que es imposible no darlo todo al ritmo de "Red lights, stop signs I still see your face in the white cars, front yards".

De este modo, el anuncio de su álbum debut era una cuestión de poco tiempo. Este mismo martes, 13 de abril, Olivia ha soltado el bombazo. La cantante ha publicado la portada, la fecha, el nombre y la lista completa de las canciones que componen su disco debut.

Así, Sour, el primer disco de Olivia, saldrá el próximo 21 de mayo. "Mi álbum debut saldrá el próximo 21 de mayo", ha escrito la joven junto a la portada de su disco.

Y es que Olivia ha optado por una portada en la que aparece ella sobre un fondo violeta enseñando la lengua. En ella tiene las letras de "Sour". Además, su cara está llena de pegatinas. ¿Una referencia a todos esos sentimientos que tiene guardados y que saldrán a relucir en este nuevo trabajo?

Sour, tal y como ha revelado, estará compuesta de 11 canciones. Por supuesto, estarán sus dos primeros singles: Drivers License y Deja Vu. Este es el setlist completo:

Brutal Traitor drivers license 1 step forward, 3 steps back deja Vu Good 4 You Enough for you happier jelausy, jelausy favorite crime hope ur ok

Sin duda, este disco se trata de uno de los más esperados en lo que va de año. Y es que la cantante no ha parado de cosechar éxito desde que lanzó el single. Teniendo en cuenta que Taylor Swift es su madrina, que ya ha conquistado la lista Billboard (y la de LOS40) y que tiene el respaldo de la factoría Disney detrás, Sour podría ser uno de los mejores debuts musicales de los últimos años. ¿Se cumplirán las expectativas?