Madonna compra la casa de The Weeknd por 19.3 millones de dólares: varias terrazas, teatro, bodega y más

¡Madonna tiene nuevo hogar!

La cantante de Like A Virgin se asienta en Hidden Hills, Los Ángeles, aunque no se sabe si será su estancia principal o secundaria. Lo más impresionante es que resulta ser la casa del solista de The Weeknd, Abel Tesfaye, al cual se la ha comprado por nada más y nada menos que 19.3 millones de dólares. Una cifra con la que ha adquirido un buen beneficio ya que él la adquirió en 2017 por 18.2 millones según informa People.

Se trata de una mansión situada en una finca de 12.547 pies cuadrados que se encuentra en una comunidad privada cerca de Calabasas y Malibú. Esta consta de siete habitaciones entre las que destaca una cocina con herramientas de alta calidad para los chefs, una zona de entretenimiento, un teatro, suites, un gimnasio y una bodega de vino, además de contar con una casa aparte para los huéspedes de dos dormitorios.

Madonna just bought The Weeknd's Hidden Hills house for $19.3 million. pic.twitter.com/SasgjEaNFo — The Weeknd News (@NewsWeeknd) April 13, 2021

Una de las características más llamativas de la casa es que desde la entrada ajardinada recorres un caminito que lleva a un vestíbulo con un techo de doble altura y una ventada de dos pisos de largo la cual proporciona gran luminosidad a la vivienda.

En cuanto al exterior, al cual se accede por unas puertas corredizas por la parte de atrás, Madonna gozará de varias terrazas, un spa, una cabaña, una cancha de baloncesto, un garaje para cinco coches y, por supuesto, una piscina. La decoración es limpia y minimalista, con espacios blancos y toques de madera que la convierten en un sitio acogedor.

Aunque el cantante de Blinding Lights intentó venderla por 25 millones de dólares en un principio durante verano, pero tuvo que rebajarlo en diciembre a 22 y suponemos que Madonna pudo negociar hasta el precio final.

La fortuna de Madonna

Como todos los años, Forbes hace un recopilatorio de personas más ricas del planeta. Entre las artistas femeninas con mayores ingresos, ella se posiciona en el segundo puesto: "Las canciones de Madonna han recaudado más de $1.2 mil millones en su carrera. Hoy en día, sigue siendo la artista femenina solista más taquillera de todos los tiempos. De 2002 a 2013, apareció entre las diez celebridades mejor pagadas del mundo en seis ocasiones diferentes (2002, 2005, 2007, 2009, 2010 y 2012).

A sus 62 años, estamos hablando de 570 millones de dólares en 2021.