José María con la dura historia de sus 18 años de vida se convierte en uno de los favoritos de ‘Masterchef 9’

Masterchef 9 ha arrancado y no podemos más que decir que el casting parece sacado de las mejores telenovelas del momento. Mucho drama y mucho perfil peculiar que, sin duda, va a dar mucho juego en esta edición. Pero si hay un concursante que ya se ha ganado el favor del público es José María, un joven de 18 años con una dura historia familiar a sus espaldas.

Se ha mostrado natural, con una manera de ser muy suya y una actitud ante la vida muy de tener en cuenta. Se ha emocionado y nos ha emocionado y eso siempre gana puntos y él, desde luego, se ha llevado unos cuantos.

La verdad es que a nosotros nos ganó desde el mismo momento en el que se puso a cantar Fiebre de Bad Gyal, pero hay que reconocer que la forma en la que se ha emocionado contando su drama familiar, conmueve al más frío.

Drama familiar

“Me he criado con mi abuela, porque a mi padre no lo conozco y mi madre es toxicómana, entonces no…”, le contaba al jurado en su presentación. Ya entraba fuerte con una historia personal marcada por experiencias fuertes.

“La que me ha criado es mi abuela. Mi madre es mi abuela, es la que me ha dado la vida. Yo a ella le debo el mundo entero, le debo la vida”, aseguraba. Pero su abuela ahora no está en su mejor momento y ya no vive con ella.

“Yo cocino para mí porque ya no vivo con mi abuela porque tiene principio de alzheimer y entonces, claro, yo estoy estudiando en Badajoz y yo no la puedo cuidar”, aseguraba el joven concursante. Y es que los golpes duros que le ha dado la vida no le han hecho rendirse. Sigue adelante como puede.

El jurado le ha preguntado por sus hermanos, si es que los tiene. “Tenía una hermana pequeña, pero se me murió con 9 meses en un accidente de tráfico y ahora tengo otra hermana, pero no vivo con ella”, aseguraba ante un atónico Pepe Rodríguez que aseguraba que les estaba dando una lección.

Buscando una oportunidad

“Vivo solo, voy tirando adelante, con mis estudios, yo solo. Me pago yo mi piso, me pago yo todo y por eso quiero entrar a Masterchef, porque aparte de que he sido siempre fan, he escuchado y he visto que abre puertas y necesitaba un cambio de aires tanto. Esto no lo pudo pagar ni con todos los millones que hay en el mundo”, aseguraba sobre lo que supone para él este paso por el programa.

"Tú sabes la lección que nos estás dando a nosotros que a veces nos quejamos. Eres un luchador". Increíble todo lo que ha pasado con solo 18 años. ¡Se lo merece Jose María! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/BbIvYRGIwe — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

Su carácter, su historia y la alegría que transmite han conseguido que José María se convierta ya en uno de los favoritos del público que ha mostrado en redes su simpatía hacia él. Ahora habrá que ver qué tal se le da eso de cocinar.

De momento, parece que ha conseguido más admiradores que Ofelia que ha sacado de quicio a más de uno.