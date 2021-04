Ofelia, la concursante de ‘Masterchef 9’ que más haters se ha ganado en el primer programa

Ya se ha estrenado Masterchef 9 y una de las cosas que más han llamado la atención es el casting de concursantes que nos ha ofrecido una variedad de caracteres y dramas personales que no han pasado desapercibidos.

José María, joven de 18 años que no conoce a su padre, tiene una madre toxicómana que vive en la calle y una hermana muerta en un accidente de coche cuando era un bebé, se ha convertido en uno de los grandes favoritos. En el lado contrario está Ofelia que, tras el primer programa, ya acumula una buena legión de haters que no pueden con la intensidad de su forma de ser.

Ya hemos visto en redes las primeras críticas a esta chica que habla por los codos y que no ha dudado en compartir las intimidades de su familia.

Un padre infiel

“Yo me crie en varios internados pijos y en varios internados normales porque mi padre le puso los cuernos a mi madre con la niñera y como la custodia no iba para ninguno, yo no era muy buena, era como traste, pues dijeron, pues para un internado”, contó sobre quién y dónde se había criado.

Esta joven de 29 años de Santiago de Compostela no ha dudado en dar detalles sobre la historia de sus padres. Cuando Samantha le ha preguntado si la niñera era guapa, ella no ha dudado en contestar que “tenía las tetas grandes”.

“Nunca jamás se tiene que tener una niñera más mona que tú”, aseguraba la miembro del jurado. “Yo cuando tenga niñera el día de mañana va a ser un orco, te lo juro por Dios, la cosa más fea de planeta”, aseguraba Ofelia con esa manera tan histriónica que tiene de expresarse.

También le han preguntado si tenía hermanos: “Tengo dos, pero como son de la niñera no los considero muy hermanos”. Y si alguien se está preguntando si el padre de Ofelia sigue con la niñera, tranquilo, porque también lo ha contado: “No, porque mi padre le puso los cuernos con la cocinera”.

"Mi padre le puso los cuernos a mi madre con la niñera porque tenía las tetas grandes"... Madre mía Ofelia https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/FWP4mJNS4F — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

Visita inesperada

El jurado le ha preguntado si había venido su padre y ella ha sido tajante, “mi padre no ha venido ni a mi comunión”. Está claro que su relación es muy distante.

Eso no ha impedido que cuando estaban realizando la prueba de equipos en Palma de Mallorca, se haya presentado como invitado sorpresa. ¡Menuda cara se le ha quedado a Ofelia! Le ha tenido que contar todo lo que había dicho sobre él.

Ha terminado con pucheros y lágrimas tras la visita de un padre al que ve en muy pocas ocasiones. Sin duda ha sido un momento tenso que le ha pillado desprevenida.

Podrían pasar muchas cosas en esta edición. “A mí me gustaría encontrar el amor en Masterchef y son todos guapísimos, a ver, algunos me gustan un poco más que otros, lógicamente”, expresaba Ofelia que aseguraba que “si yo salgo con novio, mi familia os prometo que os pone una calle con el nombre de Masterchef porque sería un milagro”.

Parece que lo de estar al día de las canciones que lo petan en estos tiempos lo tienen claro tanto José María como Ofelia que no ha dudado en ponerse a cantar y bailar La tusa, de Karol G, con la intención de que Jesús le siguiera. Le ha echado tanto morro que, incluso, le ha cambiado la letra consciente de que al capitán de la prueba de equipos no le estaba haciendo gracia.

Ofelia estancada como todos nosotros en las últimas salidas de fiesta antes de marzo de 2020 #MasterChef pic.twitter.com/lht3UAUJBM — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

Está claro que Ofelia es un terremoto que nos va a dejar muy buenos momentos, aunque para muchos, tal vez sea demasiado.