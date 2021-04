Ana Guerra, India Martínez o Nia, en directo gracias a Dial Únicas

Todavía no hemos recuperado la normalidad, pero empezamos a ver la luz al final del túnel gracias a las vacunas. Poco a poco vamos pudiendo hacer más cosas y la música en directo va volviendo a llenar los escenarios, entre ellos, los de Dial.

Todos aquellos que ya tienen mono de ver a sus artistas favoritos en directo podrán hacerlo el próximo 26 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Dial ÚNICAS reunirá a algunas de las representantes más destacadas de la escena española para demostrar que, tomando todas las medidas de seguridad recomendadas, se puede.

Sí, habrá que ir con mascarilla, habrá que usar gel para las manos y guardar la distancia de seguridad. Pero merece la pena para volver a disfrutar de la música de cerca y de manera segura.

Una noche en femenina

Vive Dial Únicas y Únicos es una experiencia para disfrutar de la música en directo en marcos incomparables. En esta ocasión, nos centramos en Madrid y en la versión femenina. Teniendo en cuenta lo que hemos vivido en el último año, todo apunta a que habrá mucha emoción y muchas ganas sobre el escenario.

Un concierto organizado por Dial en el que participarán India Martínez, Marta Soto, Rosario, Jennifer Rojo, Yoly Saa, María Parrado, Ana Guerra, Conchita y Nia. Una oportunidad única de verlas en un mismo escenario y en directo, un valor en alza en los tiempos que corren.

Dial nos ofrece música en directo. / Dial

Si eres de los que no puede acercarse, no te preocupes porque el concierto también podrá seguirse por streaming a través de la web de Dial o su canal oficial de YouTube. No hay excusa para perderse esta concentración de mujeres con mucho que decir o, mejor dicho, cantar.

Se ha demostrado que la cultura es segura y Dial está dispuesta a demostrarlo una vez más. Esta primavera ya podemos disfrutar de la música en directo.