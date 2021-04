Jaime Lorente continúa su carrera musical y anuncia nuevo tema: ‘Mirando al sol’

Jaime Lorente tiene un objetivo claro con la música: “Mostrar una parte de mí súper íntima”. Así lo explicaba en una entrevista a LOS40 con motivo del lanzamiento de dos primeros sencillos, Corazón y Acércate, con las que sus seguidores pudieron conocerle más allá de ser Denver el de La Casa de Papel o Nano de Élite.

Después de estos dos regalos musicales, puso la banda sonora a El Cid, serie en la que encarna al Rodrigo Díaz de Vivar, junto a las voces de Deva, Natos y Waor en Romance. Se atrevieron incluso con una versión acústica en la que Lorente demostró que, además de ganas, tiene voz para embarcarse en esta aventura.

El artista anuncia ahora Mirando al sol en redes sociales, fijando la fecha del lanzamiento para este próximo 16 de abril. Lo ha compartido en su perfil de Instagram junto a dos imágenes que suponemos vienen del videoclip que disfrutaremos ese mismo día y una frase que tal vez sea una pista de la temática de la canción: “Esperadme que ya llego...”.

Este nuevo tema llega entre pruebas de que la quinta temporada de La Casa de Papel está muy cerca, después de que las imágenes durante el rodaje de Úrsula Corberó y Álvaro Morte incendiaran las redes, los seguidores de Jaime Lorente, sobre todo los internacionales, han dado por hecho que se trataba de novedades de la serie.

Sin embargo, entre todos estos comentarios, encontramos mensajes de apoyo de compañeros de la profesión como Xuso Jones que celebra esta noticia y Recycled J que escribe en la publicación: “Calienta que sales...”.

Mirando al sol es una canción más que cumple con el deseo de Jaime de que su carrera como cantante sea de largo recorrido. “Hemos intentado que esto no sea un one shot, que sea una cosa que tenga recorrido. Creo que tengo cosas que contar y me apetece contarlas, además, si no no me hubiese metido a hacerlo. Sino hubiese sido oportunismo y me considero muchas cosas, pero oportunista no. Voy a intentar que tenga recorrido”, decía en la entrevista anteriormente mencionada.