CRYBABY se atreve con el techno en ‘Ven’: ¡mira el vídeo!

CRYBABY es una de esas artistas que aparecen en nuestras vidas sin avisar para hacerse poco a poco con las playlists de nuestras canciones favoritas. Hace unas semanas hablábamos de Yuto, una canción de ritmos R&B que hablabla abiertamente de una infidelidad, pero la artista llega con ganas de más.

La murciana presenta ahora Ven, un tema con el que demuestra tener una gran versatilidad en al música. Y es que la joven nos trae esta vez unos sonidos techno de lo más hipnotizantes. "Me gustan diferentes estilos de música, y en el caso de Ven, quise hacer algo totalmente diferente y fuera de lo común", explica CRYBABY a LOS40 Urban. "Pensé que un estilo tan fuerte como este, junto a una voz más suave como puede ser la mía, iban a congeniar muy bien", añade.

Y es que además de estas melodías pegadizas, la artista trae una letra y un videoclip que completan la experiencia única de su escucha aún más. De nuevo se inspira en el amor, aunque también en la fantasía. "Es una canción que transmite el cuando conoces a alguien de la nada, y de ahí nace una historia llena de instensidad y de locura que parece que nunca quieres que termine", explica Julia.

"Se trata de un amor intenso, pero pese a su intensidad, también fugaz. Un amor que en cualquier momento puede verse separado, pero que pase lo que pase, nunca podrá ser olvidado y siempre quedará como un buen recuerdo", declara.

CRYBABY se prepara así para una nueva etapa cargada de emoción y mucho ritmo. De hecho, asegura que no tiene "ninguna prisa" en lanzar un álbum. A cambio, va a disfrutar de todos y cada uno de los sencillos que vayan viendo la luz con el tiempo. "Me gustaría hacerlo [sacar un álbum], y de hecho creo que con todas las canciones que tengo grabadas no me costaría, pero no tengo ninguna prisa y si hago un álbum intentaría hacerlo de una forma muy exclusiva y con mucha más dedicación", explica.

En LOS40 Urban estamos listos para cualquier proyecto que CRYBABY nos presente. De momento podemos disfrutar de este último lanzamiento con el que muchos se han sentido identificados. Y a ti, ¿qué te parece?