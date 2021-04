David Otero consigue que Cepeda imite a uno de los personajes de Harry Potter y… ¡Lo clava!

David Otero está celebrando 20 años de carrera con Otero y yo, un disco en el que revisita algunas de sus canciones más emblemáticas tanto de su etapa con El canto del loco como de su producción en solitario. Y no lo hace solo sino acompañado por buenos amigos.

Todos ellos estuvieron con él en la presentación del disco que estuvo llena de recuerdos y anécdotas que nos hicieron entender que dos décadas dedicadas a la música dan para mucho.

Cepeda es uno de los que colaboran en este disco. Canta con David, Tal como eres, uno de los temas de su etapa con el grupo. Cuando El canto del loco estaba disfrutando de las mieles del éxito convirtiéndose en el grupo español por excelencia de principios de milenio, él iba al colegio.

Fan de El canto del loco

“A mí me tocó en pleno colegio. Coger la guitarra y ver cómo otro chaval tocaba mejor que yo y cantaba las canciones de El Canto y se las llevaba a todas de calle. Tenía un grupo que se llamaba Rayo verde. Yo iba detrás en plan… ‘¿y yo?’”, recuerda sobre aquellos inicios de David Otero.

Ahora, dos décadas después le ha tomado la delantera a aquel compañero de colegio y canta con el protagonista una de aquellas canciones, Tal como eres. Un tema que va de eso, de lo importante que es quererse a uno mismo y querer a los demás tal y como son. Pero, ¿qué es más difícil?

“Quererse a uno tal como es hay veces que desgraciadamente sufrimos nuestro propio ataque, a veces somos nuestros peores enemigos y hay que quererse. Yo hago una cosa muy chula que es que vuelvo al pasado en los momentos que creo que me he equivocado y me doy un poco de cariñito, y me abrazo y me digo ‘venga, que no pasa nada’”, asegura Otero.

Este tema lo cantaba Cepeda en sus primeras actuaciones cuando todavía no tenía repertorio suficiente para llenar un concierto. Ahora la cantan juntos, pudimos verles hace poco más de un año en el Básico Opel Corsa de LOS40, cuando todavía se podía abrazar y besar.

En la grabación del videoclip estuvo Luna, la hija de Otero que es una fan de Cepeda. Contaron chistes y Cepeda hizo alarde de su talento como imitador. Otero le instó a demostrarlo con uno de los personajes de Harry Potter. Y la verdad es que no lo hace mal.

Paliza por las zapatillas

Si hubo una canción que lo petó de El canto fue Zapatillas. Era una época en la que te prohibían la entrada a muchos garitos por llevar este tipo de calzado. “Tuve una experiencia chunga, me zurró un portero de discoteca, no sé si lo habré contado alguna vez”, desveló Otero hablando de este tema.

Contó que se le había roto un tobillo jugando al fútbol y llegó al garito para celebrar el cumpleaños de su primo Dani. Iba con muletas y no le dejaron entrar con zapatillas. Se puso los zapatos que llevaba en la mochila, pero una vez dentro dio el cambiazo de nuevo.

“Es la primera vez que han cogido un vaso y me lo han tirado a la cara. Me agarró, dos patadas y me sacaron a la calle. De las pocas veces que me han zurrado”, aseguró. Según Cepeda, eso todavía ocurre.