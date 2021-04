El impresionante cambio físico de Bad Bunny para la WWE de 2021

Bad Bunny acapara nuestras miradas de nuevo por un momento muy hot que ha protagonizado en redes sociales. Ya lo hizo con su actuación junto a Rosalía en La Noche de Anoche, pero esta vez ha sido él solito con varios selfies que han dejado ver su impresionante cambio físico. Todo se remonta a una fecha muy esperada por el artista, el 29 de marzo, en el que fue el artista invitado para el popular evento de lucha libre de la World Wrestling Entertainment de 2021.

La estrella puertorriqueña estuvo en el penúltimo RAW previo a WrestleMania 37, en el que sorprendió a todos, pero sobre todo a su oponente The Miz, con un puñetazo en la cara que le dejó de rodillas. Este mismo día enseñaba los músculos que ha estado cultivando los últimos meses con un desnudo integral vía stories de instagram. Las redes se incendiaron y, como esa imagen iba a desaparecer en 24 horas, se hicieron capturas varias.

Pero, para dejar constancia de estos abdominales, Bad Bunny ha subido a su feed otra imagen en la que se pueden apreciar y que ha dejado comentarios como los siguientes: “Ese abdomen más definido que mi vida entera” y “Mi mamá me dio la vida pero Bad Bunny con top me dio las ganas de vivirla” de alguno de sus fans o el sincero mensaje de su compañero Residente: “Tú no te hubieras puesto esa camisa cuando te comías las papas psycho en Vega Alta..”. Esta llega entre una galería de imágenes en la que también muestra una de las fiestas del artista que levanta más de una crítica.

Bad Bunny sube esta storie / Yo automáticamente pic.twitter.com/pGoPL8JaNe — Fabian Vásquez 🇮🇨 (@fabianvasquezzz) April 10, 2021

El radical cambio no ha pasado de la noche a la mañana, por supuesto, ya desde enero el cantante de DÁKITI nos ha enseñado su progreso mediante selfies en esta red social y es que, con BOOKER T, ha mostrado interés por el mundillo de la lucha.

Esta publicación llega después del anuncio de El Último Tour del Mundo por Estados Unidos para el 2022. Las fechas ya están fuera y los tickets salen a la venta este 16 de abril. Bye bye lucha libre, hola música en directo.