Javier Calvo estalla ante los insultos: “Imaginad que de verdad me hundís, ¿entonces qué?”

Javier Calvo ha estallado este jueves, 15 de abril, contra todas aquellas personas que han criticado (una vez más) su presencia en el jurado de Drag Race España. El talent llega a nuestra frontera de la mano de Atresmedia y, además de contar con Supreme de Luxe como presentadora, tendrá a los Javis para valorar las actuaciones de los concursantes.

Esta decisión de contar con los creadores de Veneno en el jurado ya dividió a los seguidores y seguidoras del formato. Ahora, un mes y medio después, con la publicación de los carteles oficiales del programa, el debate ha vuelto a surgir en Twitter.

En el cartel aparece Javier Calvo con un look cargado de brilli brilli perfecto para el programa. Y es que cualquiera que haya visto el formato estadounidense sabrá que Drag Race es un espacio para dar rienda suelta a la imaginación a la hora de vestir. ¿Por qué no iba a hacerlo Calvo?

De este modo, Javier ha aprovechado su cuenta de Twitter para pedir que dejen de insultarle. Lo ha hecho de una manera muy divertida, haciendo referencia a la ficción que crea: “Ay dejad de insultarme que me he pasado toda la puta mañana en Twitter y no he escrito nada y luego necesitaréis más memes de mis series para seguir insultando”

Ay dejad de insultarme que me he pasado toda la puta mañana en Twitter y no he escrito nada y luego necesitaréis más memes de mis series para seguir insultando — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) April 15, 2021

Además, el director ha hecho mención a uno de los personajes más queridos de su serie Paquita Salas, el de Lidia San José: “Es que en serio imaginad que de verdad me hundís, y entonces QUÉ? QUIÉN OS DA CONTENIDO??? QUIÉN VA A LLEVAR A LIDI A POZUELO??”

QUIÉN VA A LLEVAR A LIDI A POZUELO??? — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) April 15, 2021

Sin duda, unas palabras que han sido muy aplaudidas por los fans del director. Y es que, tenemos que reconocer, que Javi Calvo tiene mucha gracia hasta para mandar zascas.