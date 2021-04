Paula Echevarría muestra su cuerpo postparto para lanzar un bonito mensaje: “Esta es mi realidad”

Paula Echevarría está en uno de los momentos más felices de su vida. La actriz acaba de dar a luz a su segundo hijo, el pequeño Miguel Jr, fruto de su relación con Miguel Torres. Si la estrella de la televisión española ha ido mostrando en sus redes sociales todo el proceso del embarazo, ahora está enseñando lo que ocurre durante los primeros días tras el parto.

De este modo, Paula ha ido enseñando alguna de las primeras veces del pequeño Miguel: desde su encuentro con su hermana Daniela hasta su momento de lactancia junto a él. Una bonita forma de enseñar a sus seguidores y seguidoras de Instagram cómo está viviendo esta segunda maternidad.

Pero no todo son rosas y arcoíris. Paula lo sabe bien. Por eso ha querido enseñar que, tras dar a luz, su cuerpo no se ha vuelto a ser el mismo que era hace nueve meses.

La actriz ha querido compartir con sus más de tres millones de seguidores y seguidoras cómo se ha quedado físicamente tras dar a luz. Lo ha hecho con un vídeo que ella misma se ha grabado donde aparece enseñando su torso. Con una sudadera, la actriz muestra que no tiene la figura de antes. Aunque está igualmente estupenda.

Con este vídeo quiere enseñar que cada mujer tiene un cuerpo diferente y una recuperación distinta. Y que todas son igual de válidas:

“Si el bebé ya está fuera... ¿¿que hay ahí dentro aún?? ¿Será la felicidad que ocupa lugar? Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella).. pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real.. Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!”

Unas palabras que han sido muy aplaudidas por sus seguidoras. Algunas celebs también se han animado a comentarle:

Toñi Moreno: “Como te entiendo”

Marta Hazas: 😂😂😂

Amaia Montero: 😂😂😂😂😂😂😂

Vicky Martin Berrocal: “eres Mu grande!·

Manuela Velasco: “jajajajajajajaja ¡claro que sí, rellenita de felicidad buena buena! 💗”