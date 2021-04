Rocío Carrasco explica, por fin, por qué no tiene relación con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando

Poco a poco y capítulo a capítulo vamos conociendo la versión de la historia de Rocío Carrasco. Muy diferente, sin duda, a la que durante años ha ido contando su ex, Antonio David Flores, por distintos medios de comunicación. El gran revuelo que se ha montado hasta ahora con su testimonio no es más que el principio. Se vienen curvas. El próximo miércoles, estará en directo en el plató para aclarar algunas cuestiones que se han puesto en duda hasta ahora.

De momento, en el último capítulo hemos conocido, por fin, su versión de por qué no mantiene relación con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Son los hijos que su madre, Rocío Jurado, adoptó junto a José Ortega Cano. Su distanciamiento es más que evidente desde hace mucho tiempo.

Hasta ahora no habíamos escuchado la versión de Rocío sobre por qué no había relación entre ellos. Ha señalado un culpable: Antonio David Flores.

En relación con su familia

“A mis hermanos les quiero mucho, pero sigue estando la figura central en mitad de todas las relaciones que yo pueda tener. Entre otras cosas, no tengo relación con mis hermanos por la que tienen ellos con Antonio David. Esa es la razón más importante", confesaba.

Su hija Rocío Flores tienen una buenísima relación con Gloria Camila y eso ha derivado en que también la tenga con su padre. Eso, al parecer, es el motivo por el que su hermana no ha querido saber nada de ella.

También habló del que fue marido de su madre, José Ortega Cano, que no debe estar contento con lo que escuchó. “Antonio David no iba a permitir que nadie se le interpusiese en el camino que él quería recorrer, que era joderme la vida y ganar dinero. Fíjate tú la vida como es que ahora son familia. Ortega era consciente de ciertos episodios de mi embarazo y algunos más... Esto no deja de hacerme daño en el sentido de que yo a José siempre le tuve cariño y afecto. Hablo en pasado... No es que ahora no le tenga afecto es que no quiero que esté en mi vida", aseguraba.

Veremos si Ortega Cano se pronuncia para explicar su versión y lo que siente escuchando estos comentarios.