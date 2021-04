Llega un nuevo disco de canciones inéditas de David Bowie: ‘The Width of a Circle’

Los grandes artistas nunca mueren. No importa cuántos años pasen o cuántas generaciones pasen, y es que David Bowie siempre va a estar presente en el mundo de la música. El compositor y artista británico murió hace cinco años, pero está muy presente por el empeño de sus herederos en extender su legado hasta nuestros días.

Ahora es un nuevo disco de rarezas del Duque Blanco el que está en camino. Se trata de un álbum con música inédita que se llamará The Width of a Circle, un box set con más de 20 canciones nunca escuchadas de la época en la que Bowie componía The Man Who Sold The World.

De hecho, este lanzamiento póstumo puede considerarse como una segunda parte de la reedición por el aniversario de este disco que lanzó en 1970 y que ya ha cumplido medio siglo. The Width of a Circle se grabó en esa década e incluye varios sencillos que nunca llegaron a ser incluidos en ningún disco, además de la grabación de un concierto hecho para la BBC y otros proyectos que nunca han visto la luz. También podremos escuchar las composiciones y el score que el Starman compuso para la película de televisión Pierrot in Turquoise (The Looking Glass Murders).

Pero esto no es todo: a este material inédito se le une un libro de 48 páginas con imágenes nunca vistas del cantante de Under Pressure. The Widht of a Circle se lanzará el próximo 28 de mayo, y ya está disponible en preventa.

La vida y, sobre todo, la obra de David Bowie, sigue dando que hablar y resultando de interés para millones de fans a lo largo del mundo incluso cinco años después de su fallecimiento. Lo que más llama la atención es que su fructífera carrera todavía guarde tesoros escondidos como este. Da la impresión de que seguiremos escuchando nuevas canciones del Duque Blanco durante mucho tiempo.