Si echamos un vistazo a los grandes compositores y letristas de los últimos tiempos, Neil Young tiene un lugar destacado en la lista. El músico es el autor de algunas de las mejores canciones que se han escrito jamás, y hay una gran cantidad de artistas que han demostrado que son grandes admiradores. Y si nos fijamos en la influencia que ha tenido, también es muy alta, incluso en grupos que, a priori, parecen no tener nada que ver con su estilo, como ocurre con Coldplay.

El grupo de Chris Martin no solo ha bebido de la forma de trabajar de Young, de su estilo y sus formas como compositor. Hay una de las canciones más conocidas de la banda que está inspirada directamente en el legendario músico canadiense. Se trata de Yellow, uno de los grandes temas de Parachutes, el álbum que lanzaron en el año 2000.

Ha sido el vocalista del grupo el que ha contado el papel que Young desempeñó en los orígenes del tema en una entrevista en Rolling Stone. "Hice afinar esta guitarra para tocar otra canción llamada Shiver, que se suponía que iba a ser nuestro single de gran éxito", explicó Martin. "Y estábamos en Gales, grabándolo y fue un completo accidente. Estaba esperando, y nuestro productor, Ken, estaba hablando de lo hermoso que estaba el cielo debido a las estrellas. Y luego, mientras esperaba para tocar la guitarra, estaba cantando: 'Look at the stars/Look, they shine for you/They were all yellow".

Martin reveló que la banda estaba escuchando el álbum Harvest de Young casi al mismo tiempo. "Estaba pensando en Neil Young en ese momento", recordó. Luego, de la nada, comenzó a cantar la letra de la canción, que describió como un tributo a todas las mujeres, sin especificar ninguna en concreto que pasara por su vida.

Así fue como Neil Young inspiró uno de los mayores éxitos de Coldplay

Durante la entrevista, Martin describió a Yellow como la canción revolucionaria de Coldplay. "Tan pronto como apareció esa canción pensé 'ok, esto me suena como un sencillo de gran éxito", recordó. La canción se convirtió en uno de esos éxitos omnipresentes de la banda y ha vendido más de medio millón de copias solo en el Reino Unido.

Para celebrar los 20 años de Parachutes, su primer disco, considerado como uno de los mejores de su carrera, la banda desveló algunos secretos de su grabación. Para festejar esta efeméride, la banda decidió rejuvenecer su catálogo audiovisual y publicar algunos de sus videoclips en HD.

Además, el grupo compartió imágenes inéditas de la grabación Yellow. El clip oficial era muy simple: bajo un cielo muy británico, con una lluvia ligera y cielo cubierto, Chris Martin caminaba solitario por la playa de la bahía de Studland. La primera intención del grupo no era que el vocalista estuviera tan solo, tal y como compartió en sus redes.