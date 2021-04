Cómo eliminar o borrar tu cuenta de Instagram para siempre o temporalmente

Si has llegado hasta este artículo es porque o has tomado una decisión, o estás muy cerca de tomarla. La gran pregunta es, ¿estás decidido a borrar tu cuenta de Instagram para siempre? Piénsalo bien. Sopesa los pros y los contras y después... si la respuesta es sí, sigue leyendo y presta atención, porque aquí te contamos, paso a paso, cómo eliminar tu perfil de esta red social para siempre y con él todo tu rastro.

Por defecto, Instagram te ofrece la opción de desactivar la cuenta de forma temporal —de esto hablaremos más tarde—, pero si tú has decidido que es el momento de dejar atrás tue etapa en esta red social y lo que quieres es desaparecer para siempre, vas a tener que seguir un proceso un pelín más laborioso y que no tiene vuelta atrás.

Te lo explicamos:

Paso 1 - Estar logueado en Instagram. Te recomendamos abrir tu Instagram en pc, ya que será más cómodo.

Paso 2- Acceder a la url: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/. Se trata de un apartado que los responsables de Instagram han creado específicamente para dar de baja cuentas de forma definitiva.

Paso 3 - Indica el motivo por el que quieres dejar la red social de Mark Zuckerberg. Las opciones que ofrece la plataforma son: 'Me preocupa la privacidad', 'He creado otra cuenta', 'Demasiados anuncios', 'No encuentro personas a las que seguir', 'Estoy muy ocupado o me desconcentra demasiado', 'Quiero eliminar cierto contenido', 'Tengo problemas para empezar' y 'Otros motivos'.

Paso 4 - Introduce la contraseña. Una vez hayas seleccionado el motivo que más represente a tu decisión, deberás volver a teclear tu contraseña.

Paso 5 - Seleccionar la opción 'Eliminar'.

Paso 6 - Esperar 30 días. Sí, como lo lees. Aunque desde el momento exacto en el que presiones sobre el botón 'Eliminar' tu cuenta desaparecerá para todos los usuarios, Instagram quiere que te lo pienses dos veces antes de abandonar su plataforma y por eso, mantiene la cuenta suspendida temporalmente durante 30 días y no la elimina de forma definitiva hasta entonces. Así, según explican desde su equipo de soporte, si cambias de opinión puedes volver a iniciar sesión en tu perfil antes de la fecha de eliminación y conservar tu cuenta.

Desactivar una cuenta de Instagram de forma temporal

Si no estás preparado para darte de baja para siempre de la red social, pero sí quieres darte un descanso, puedes optar por descativar la cuenta de forma temporal. Así, conseguirás dar de baja tu perfil por un tiempo y que nadie pueda encontrarlo, pero tendrás al alcance de tu mano su reactivación únicamente iniciando sesión.

Te contamos cómo hacerlo.

Paso 1 - Accede Instagram.com desde el ordenador (desde el móvil ni lo intentes porque no se puede llevar a cabo este proceso).

Paso 2 - Pulsa sobre el icono en el que aparece tu foto de perfil, en la parre superior derecha de la pantalla y después selecciona 'Perfil'.

Paso 3 - Una vez te encuentres en tu perfil, selecciona 'Editar perfil'.

Paso 4 - Haz scroll hasta la parte inferior de la pantalla y selecciona 'Desactivar mi cuenta temporalmente'.

Paso 5 - Selecciona el motivo por el que quieres inhabilitar la cuenta. Las opciones que ofrece la plataforma son: 'Me preocupa la privacidad', 'He creado otra cuenta', 'Demasiados anuncios', 'No encuentro personas a las que seguir', 'Estoy muy ocupado o me desconcentra demasiado', 'Quiero eliminar cierto contenido', 'Tengo problemas para empezar' y 'Otros motivos'.

Paso 6 - Introduce la contraseña.

Paso 7 - Selecciona la opción 'Inhabilitar temporalmente la cuenta'.

Pros y contras de tener (y usar) una cuenta de Instagram

Si has leído todo el artículo y todavía tienes dudas sobre si deberías o no dar de baja tu cuenta de Instagram, aquí te dejamos una lista muy simple de pros y contras de estar, y usar, esta red social.

Puntos a favor de Instagram

Tiene una gran comunidad. Aquí puedes encontrar a casi todos tus amigos.

Puede ayudarte a desarrollar tu creatividad.

Podrás hacer llegar a todo el mundo lo que quieras, sin escribir uno a uno.

Puedes seguir a tus artistas favoritos.

Puedes seguir a tus marcas favoritas.

Puede ayudarte a impulsar tu carrera.

Te ayudará a conocer nuevos puntos de vista.

Los contras de Instagram o por qué dejarlo