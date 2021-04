Las fotos de Harry Styles caracterizado de ‘La Sirenita’ que se han vuelto virales

Harry Styles era uno de los nombres que más fuerte sonaban para encarnar al Príncipe Eric en la nueva adaptación que prepara Disney sobre La Sirenita. Parece que el británico incluso llegar a tener conversaciones con la productora. Eso sí, finalmente no llegaron a un acuerdo y el papel fue a Jonah Hauer-King. Recordad que esta adaptación contará con la cantante Halle Bailey en el personaje de Ariel.

Ahora, Harry Styles se ha convertido en tendencia por una sesión de fotos caracterizado de la famosa princesa Disney, revolucionando a todos sus fans. El intérprete de Watermelon Sugar ha aparecido con una peluca roja, un top violeta y una cola verde de sirena y se ha puesto delante de la cámara.

Se trata de una sesión de fotos fue tomada en 2019 y forma parte de un sketch que el joven protagonizó para el programa Saturday Night Live. Eso sí, el joven cambió la pipa y el tenedor que lleva Ariel en un momento de la película por un cigarrillo y una copa con champán.

ya sabemos porque Harry Styles rechazó el papel de Eric en La Sirenita, él siempre quiso ser Ariel no el principié #HarryStyles pic.twitter.com/Q43lH9gAOk — 1D fans ✨ (@universal_1d_) April 16, 2021

Por supuesto, desde que las fotos se han viralizado, los seguidores del ex One Direction no han dejado de bromear respecto a que el joven podría haber hecho cualquier papel de la película.

“Puede hacer el papel que quiera”, “Solo Harry Styles puede verse bien tanto de Ariel como de Eric” o “Ya sabemos porque Harry Styles rechazó el papel de Eric en La Sirenita, él siempre quiso ser Ariel”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

Solo Harry Styles puede verse bien tanto de Ariel como de Eric pic.twitter.com/xt27ZIGoBJ — ➳ Michelle ➳🎸 (@Myoubringmehome) April 16, 2021

El live action de La Sirenita sigue en producción y contará, además de Halle Bailey y Jonah Hauer-King, con rostros tan conocidos como Javier Bardem, Melissa McCarthy o Awkwafina. Sin duda, se trata de una de las cintas más esperadas de los fans de Disney.