Telecinco recupera un vídeo de Rosa Benito peleándose con Antonio David por Rocío Carrasco

Seguramente la hemeroteca sea el recurso más valioso de Telecinco. En esa cadena ha pasado de todo en el terreno de la crónica social y es normal que cuando un tema vuelve a ser de máxima actualidad se recurra a los archivos para comprobar quien miente, quien dice la verdad o simplemente mostrar cómo el tiempo te hace cambiar de bando. Eso es lo que está pasando ahora con la emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco.

Rosa Benito está siendo muy crítica con su sobrina. Tanto es así que no duda en arremeter contra ella desde el programa Ya es mediodía o sus redes sociales, asegurando que algunas cosas que está contando son mentira. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y hace justamente diez años era ella la que defendía con uñas y dientes a Rocío Carrasco en los platós de televisión.

La web de Telecinco ha recuperado un vídeo de 2011 en el que Rosa Benito y Antonio David Flores protagonizan un tenso cara a cara en Sálvame Deluxe. Por aquel entonces, el 'padre impío', como así lo llama Rocío Carrasco, acaba de ser expulsado de Acorralados y acude al programa para narrar un episodio que vivió en casa de Rocío Jurado. Y es que según él, la artista se desmayó cuando le contó que su hija le había sido infiel.

"Tengo que decir que mi sobrina Rocío jamás le fue infiel porque a él lo adoraba y él lo sabe. Ella lo dejó todo por irse con él a Argentona", responde entonces Rosa Benito. "Jamás ha existido esa conversación que él cuenta de mi cuñada Rocío. No ha existido porque Rocío jamás le fue infiel a Antonio David. Se lo preguntaría a él: ¿tú le has sido infiel a Rocío? ".

El cara a cara entre Rosa Benito y Antonio David, en vídeo

En ese momento, Antonio David Flores se burla de ella para desmentir su información, una información que coincide con lo que se cuenta en los primeros capítulos de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. "Tú sí le fuiste infiel con Sonsoles", confirma Rosa Benito, haciendo que él recurra a las amenazas: "Ten cuidado que te puedo llevar al juzgado".

Y añade: "Me parece penoso que diga que ese momento en esa casa no se vivió. ¿Me estás llamando mentiroso? Porque si me estás llamando mentiroso igual me pongo como una moto, le damos una vuelta a la historia y… ten cuidado".