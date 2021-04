Bruce Springsteen: la historia detrás de la icónica portada de ‘Born in the USA’

En la larga discografía de Bruce Springsteen hay un disco que está marcado en su carrera como el trampolín que le convirtió en el gran héroe estadounidense que es hoy en día. Su séptimo álbum, Born in the USA, fue todo un éxito comercial y sigue brillando más de 35 años después como el trabajo que le consolidó como un estadounidense ejemplar, creador de un enorme tesoro nacional.

Fueron una docena de canciones grabadas en vivo con la E Street Band que se publicaron en formato CD por primera vez en Estados Unidos. "El álbum más exitoso de mi carrera. Cambió mi vida, me aportó mi público más numeroso, me obligó a pensar muy en serio en el modo en que presentaba mi música y me situó fugazmente en el centro del universo pop", rememoraba el músico en sus memorias de 2016. Añade además: "Tuvimos un éxito tras otro y en 1985, junto a Madonna, Prince, Michael Jackson y las estrellas de la música disco, me convertí en una genuina superestrella de la radio comercial".

Bruce era a encarnación del sueño americano, desde sus canciones principales a la patriótica portada. Sin embargo, si bien Springsteen ama a su país, su orgullo como estadounidense significa que no puede quedarse de brazos cruzados y no mostrar su disgusto por lo que el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo en su nombre. Y ese doble significado de la portada del álbum no fue captado por el público en general. No se dieron cuenta de su crítica al régimen de Reagan y, en cambio, inerpretaron la canción como una carta de amor.

Born in the USA fue la fuente de inspiración de la portada del álbum, y ambas se han malinterpretado a lo largo de los años. Springsteen escribió la canción desde un lugar de angustia, un momento en el que estaba enormemente decepcionado y agraviado por los problemas que encontraron los veteranos de Vietnam cuando regresaron a casa después de servir valientemente a su país.

La portada del álbum utilizó este sentimiento para crear una foto histórica. Tomada por la fotógrafa de Rolling Stone Annie Leibovitz, la imagen muestra al Boss vestido de rojo, blanco y azul, ante un telón de fondo de estrellas y rayas. Sería difícil encontrar una imagen que gritara a Estados Unidos más fuerte que esta portada. La gorra roja que cuelga del bolsillo trasero de sus jeans muestra que Springsteen es como un chico prmás de su barrrio, Astbury Park, en Nueva Jersey.

Hay una historia relacionada con el uso de esta gorra. Pertenecía al padre de un amigo de Bruce, Lance Larson. Cuando este murió, Springsteen la incluyó en la portada del álbum en homenaje después de decirle a su amigo que su padre viviría a través del álbum.

Sorprendentemente, muchos interpretaron la portada de manera opuesta a la canción principal. Los fans malinterpretaron la canción como una carta de amor al régimen, y las personas que captaron el verdadero significado de la canción asumieron que Springsteen estaba haciendo sus necesidades en la bandera de la portada, pero no era tan profunda.

Bruce Springsteen posa antes de un concierto en la gira Born in the USA en 1984. / Brooks Kraft LLC/Corbis via Getty Images

Algunas interpretaciones de la portada apuntan a que Springsteen usó la bandera para mofarse de su país, pero él lo desmintió en una entrevista en Rolling Stone en 1984. "Tomamos muchos tipos diferentes de fotografías y, al final, la imagen de mi trasero se veía mejor que la imagen de mi cara, así que eso fue lo que apareció en la portada. No tenía ningún mensaje secreto".

La imagen no es una celebración de Estados Unidos, ni Springsteen orinando en su país, es solo una mirada honesta a cómo estaban las cosas en su país en 1984. Pocas portadas de álbumes han personificado un disco de la misma manera que Born in the USA capturó el estilo de vida americano.