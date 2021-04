Aitana, David Bisbal, Beret y Sebastián Yatra nos traen los ritmos de la primavera con sus nuevas canciones

A medida que transcurren las semanas, nuestros artistas favoritos no fallan en sorprendernos con sus nuevas canciones. Y es que si pensabas que era complicado superar el repertorio musical con el que nos deleitaron la semana anterior, estabas completamente equivocado/a.

J Balvin, Taylor Swift, Roi Méndez y Cepeda son algunos de los nombres que protagonizaron la playlist del pasado 9 de abril. Pero los que llegan este 16 de abril tampoco se quedan atrás. Dale al play y disfruta de la primavera con todos estos hits.

Viernes 16 de abril

Aitana, Brian May, Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Antonio José, Pablo López, y más - Himno A La Alegría. El sector de la música vive tiempos complicados, y de eso son muy conscientes nuestros artistas. Es por ello por lo que han decidido unir sus voces en una iniciativa de la Asociación Sin Ánimo de Lucro La Carbonería. Han creado una nueva versión de Himno A La Alegría, y a juzgar por los nombres que aparecen en sus créditos, es un auténtico tesoro. ¡La emoción a flor de piel!

Beret, Morat - Porfa no te vayas. El sevillano y los colombianos han cumplido los deseos de todos sus fans. Se han unido en este melódico, alegre y enérgico tema que nos transporta a un mundo tierno y colorido. Unen sus fuerzas para impedir que una amiga, por la que tienen sentimientos especiales, se vaya a vivir lejos. ¿Te sientes identificado/a?

David Bisbal, Danna Paola - Vuelve, Vuelve. Otra colaboración que todos esperábamos es la de estos dos artistas internacionales. La intensidad del almeriense y la dulzura de la mexicana se funden a la perfección en un tema que habla de dolor, deseo y esperanza.

Sebastián Yatra, Myke Towers - Pareja del Año. Tranquilo/a, esta semana no ibas a quedarte sin los ritmos urbanos. Yatra y Towers se han encargado de traerlos en un tema de lo más romántico en el que dejan muy claro que su intención es formar la pareja del año con la chica que les gusta.

Denise Rosenthal, Lola Índigo - Demente. Otras que nos levantan de la silla con sus ritmos son la chilena y la granadina, que además nos regalan un estribillo de lo más pegadizo. Su letra, además, llega cargada de un empoderamiento capaz de levantar el ánimo a cualquiera que lo escuche.

Estopa - El Madero. Los hermanos Muñoz se han encargado de poner ritmo a la nueva temporada de Los Hombres de Paco. Lo han hecho con un tema de ritmos pop/rock español que hace diversas referencias policiales. Vamos, la canción perfecta para el equipo de Paco.

Bustamante, Pablo López - Me Salvas. David ha celebrado sus dos décadas en la música con el álbum Veinte Años Y Un Destino, en el que nos regala nuevas versiones de los temas que han protagonizado su trayectoria. Uno de ellos es Me Salvas, en el que además ha decidido contar con el talento del malagueño Pablo López. Sus voces se fusionan a la perfección en esta emotiva balada.

Carlos Vives, Ricky Martin - Canción Bonita. ¡Más ritmos latinos! Leer los nombres de Carlos y Ricky en un mismo tema nos hace imaginarnos una canción capaz de levantarnos el ánimo en cualquier momento. Y así es. Ambos fusionan sus voces en un tema positivo y enérgico.

Ruth Lorenzo, Rayden - El Mismo Puñal. Con unos ritmos pegadizos, ambos artistas españoles llegan para hablarnos de las relaciones intensas y la forma en que nos afectan. Fusionan sus voces formando una combinación perfecta en la que suenan pop, rap y un equilibrio de estos estilos.

Jaime Lorente - Mirando Al Sol. El actor vuelve a la música. Esta vez con una balada de rap que habla de esas relaciones de amor tóxicas en las que es mejor alejarse de la otra persona. En ocasiones, la lucha no merece la pena.

Emotional Oranges, Becky G - Down To Miami. El dúo de R&B se une a la exitosa artista urban, con la que nos regalan una dosis de sensualidad veraniega con unos ritmos relajantes e hipnotizantes. "Quien me conoce sabe que me gustan los discos con buena onda, y este es el tipo de canción que no me canso nunca de escuchar", desvela Becky.

Otros artistas que se suman a la ola de novedades musciales del 16 de abril son Alan Walker, Farruko, Nio García, Amenazzy, Milly, Jay Wheeler con No Te Enamores (Remix), Rosario y Juan Magán con Oye Primo, Chica Sobresalto con Selección Natural, Nia y Roy Borland con Asúmelo y Olga Tañón con Te Llamo.