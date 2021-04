Lo último en DANCE 2021: Lost Frequencies, Alesso, twocolors, David Guetta, Diplo, y más

Nadie puede resistirse a unos buenos ritmos, y de eso somos muy conscientes en LOS40 Dance. Es por ello por lo que hemos vuelto a actualizar nuestra playlist de lo último en Dance.

Una playlist que la forman artistas de la talla de Lost Frequencies, Alesso, David Guetta, twocolors, Riton, Nathan Evans, y más. Vamos, artistas cuyos hits se han convertido en la banda sonora de nuestro día a día.

Para escuchar nuestra playlist solo tienes que acceder a la app de LOS40. Recuerda enlazar tus perfiles de streaming. ¡Ya no tienes excusas! Dale al play y disfruta.

No hay semana que pase sin nuevos éxitos de los DJs más reconocidos del mundo. Y no solo eso, sino que todos ellos nos regalan combinaciones de estilos que jamás imaginábamos que se iban a convertir en un auténtico vicio. Sin ir más lejos, Alan Walker ha estrenado recientemente el remix de No Te Enamores, el tema de Milly con Farruko, Jay Wheeler, Nio Garcia y Amenazzy.

Pero no es el único. Dimitri Vegas & Like Mike también se han animado a innovar en diversas ocasiones. Su tema Instagram con Natti Natasha, David Guetta, Daddy Yankee y Afro Bros es un claro ejemplo.

Nunca sabremos con qué nos pueden sorprender los DJs más exitosos del planeta. Pero lo que está claro es que sus lanzamientos no pasan desapercibidos para los millones de seguidores que reúnen. Y tú, ¿ya te has sumergido en esta dosis de ritmazos?