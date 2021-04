David Otero y Dani Fernández: Dos maneras muy diferentes de vivir el antes y el después de un concierto

David Otero y Dani Fernández se han convertido en grandes amigos. Ambos comparten experiencias muy similares. Ambos comenzaron con un grupo que tuvo mucho éxito y que se disolvió cuando estaba en la cúspide. Ambos tuvieron que enfrentarse después a una carrera en solitario. y aunque no tienen la misma edad, sí tienen una misma pasión por la música que les ha llevado a componer juntos La noche suena.

Es uno de los temas de Otero y yo, el disco de colaboraciones con el que David está celebrando sus dos décadas de carrera. Ambos cantaron el tema en el Básico Opel Corsa con el que presentó en directo estas nuevas canciones y ambos charlaron sobre el tema en el evento que les volvió a reunir para presentar el disco.

“Hablamos mucho, debatimos mucho en su día, de las noches especiales en nuestra vida. Como hemos compartido muchas, hemos tenido la oportunidad de compartir muchos directos, muchos camerinos, muchos viajes, hemos surfeado juntos… hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos hecho una amistad más allá del estudio”, contaba David.

“Cuando te vas después de esos momentos, te vas con otra sensación, es como si te hubiera cambiado algo y como si sonase esa noche de una manera distinta y es lo que intentábamos contar y transmitir con esta canción”, comentaba sobre esta canción que han creado juntos.

Antes de un concierto

Pero pese a las muchas cosas que tienen en común, también tienen otras tantas que les diferencia, sobre todo si hablamos del antes y el después de un concierto. Antes de subirse al escenario, David es un obseso de calentar la voz.

Para Dani, por su parte, lo más importante antes de un concierto es “el buen rollo con la banda, estar conectado con la banda. Es cierto que no soy muy de calentar la voz y yo creo que estoy más pendiente de no beberme un par de cervezas porque no me sienta bien, que de otras cosas. Estoy muy obsesionado con la energía con la que entras al escenario con tus músicos”.

Después del concierto

Una vez se acaba el concierto, su reacción también es muy diferente. “Yo soy más tranquilo. Me tomo un par de cervezas, pero soy más de colacao en el hall del hotel, me lo enseñó La oreja de Van Gogh hace años”, confiesa David.

“De los peores consejos que me ha dado David Otero es lo de ir al hotel a tomar un colacao en la recepción, es lo peor que puedes hacer. Yo soy de los de terminar un concierto e intentar liar a ver quién se viene conmigo. Yo soy el que lía. Me gusta mucho vivir la ciudad y vivir los bares de los sitios a los que voy y la gente lo sabe”, confiesa Dani.