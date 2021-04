Paula Vázquez comparte su experiencia con la Rosácea, la misma enfermedad que padece Dani Martín

Los artistas, en numerosas ocasiones, utilizan sus redes sociales para visibilizar y dar voz a vivencias o situaciones que mucha gente no se atreve a mostrar. De esta forma, los famosos consiguen normalizar la situación y animan a mucha gente a que haga lo mismo. Son muchos los usuarios que agradecen que los famosos hagan esto. Una muestra de gratitud la ha recibido esta semana Paula Vázquez.

La presentadora de Televisión comparte muchos aspectos de su vida en Instagram, tanto los buenos como los no tan buenos. Hace ya tiempo que Paula confirmó que tenía Rosácea, una enfermedad cutánea que puede provocar rojeces e irritaciones en la piel. Contar su vivencia en las redes, seguro que ayudó a muchas personas a tener más presente esta enfermedad, y tal y como ha desvelado la artista en su Instagram, también a detectarla a tiempo, y por eso una usuaria llamada Yolanda ha querido darle las gracias.

"Estos días he recibido un correo que me ha conmovido. Lo firma Yolanda y de una manera muy cariñosa me cuenta lo importante que ha sido para ella detectar a tiempo su #Rosacea y poder controlarla. Así que me he animado a volver a contaros cómo va mi #Rosacea.", escribía la actriz en su publicación donde además, contaba parte del tratamiento que había seguido y recomendaba acudir al dermatólogo.

Síntomas y el tratamiento que siguió Paula

Paula se ha sincerado sobre los síntomas que comenzó a notar y cómo consiguió aliviarlos. "Y es que ahora ya la tengo controlada. Gracias a mi dermatóloga. Tardé mucho tiempo en acudir a un profesional porque al principio no le daba importancia, de vez en cuando la cara se me ponía roja, notaba los poros más dilatados en las mejillas, con granitos, picor, sequedad, algo de inflamación sobre todo en la nariz y picor en los ojos, especialmente lo notaba cuando tomaba alcohol, comidas picantes, o me ponía al sol, también con los cambios de temperatura.",

Además, continuaba la artista: "Es a partir de ahí que comienzan mis visitas al dermatólogo. Pero ha sido solamente cuando me lo he tomado en serio, y he seguido a rajatabla los tratamientos, cuando he notado una diferencia increíble. Pero cada persona es un mundo, y mi tratamiento quizás no sirva para ti. Por eso es tan importante que acudas a un dermatólogo/a. Os deseo mucha suerte, Salud y una piel saludable"

El reto #MuestraTuRosacea

Al igual que Dani Martín compartía su experiencia con la Rosácea hace apenas una semana y animaba a todos a no esconderse, Paula también invitaba a unirse al reto #MuestraTuRosacea. "Os animo a que os unáis conmigo al reto #MuestraTuRosacea y subáis también una foto y contéis vuestra experiencia".