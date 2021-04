Belén Rodríguez destapó la verdadera relación entre Fidel Albiac y Antonio Canales

Supervivientes 2021 está siguiendo muy de cerca la historia de Rocío Carrasco, primero porque tiene entre sus concursantes a Olga Moreno - mujer de Antonio David Fores- y como colaboradoras a Gloria Camila y Rocío Flores.

Pero también porque otro de los aventureros es Antonio Canales del que, desde #LOS40Zapping ya contamos la relación que tenía con Fidel Albiac. Sin embargo, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó en directo y delante de Olga, si conocía al marido de Rociíto, este lo negó todo:

"Vamos a ver, no soy amigo. El tío de él, ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, pero lo conozco desde pequeño", aseguró.

De "lo he visto dos veces en mi vida", a que han vivido juntos

Y añadió: "Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida. Luego no he vuelto a tener relación con él", aclaró.

Preguntado por si habían vivido juntos: "No es verdad, cuando tuvieron un accidente de coche estuvimos todo el día en mi chalet y hablando. Cenamos en casa pero luego ellos se marcharon a La Moraleja. Y sí, también conozco a Antonio David y Rocío", subrayó.

Pero ayer, en Conexión Honduras, Belén Rodríguez apareció como colaboradora en plató para desmentir todo lo que había dicho el flamenco: "Cuando echan a Fidel de la casa donde vivía con Rocío Carrasco, a mí me llama. Se iba a quedar en casa de mi amiga Yolanda. Yo vivía con mi madre y mis hermanos y no se podía quedar conmigo. Estando allí llama Canales, le va a buscar el chofer, se va a vivir con él un mes. La madre de Fidel llega y está en casa de canales 15 días".

Es más, aseguró que "el tío de Fidel y Canales han sido íntimos. Ahora Canales lo niega, para mí porque está manipulado de Olga". Y apunta a la razón de desentenderse de cualquier vínculo con la hija de la Jurado: "Se quieren desentender de Fidel para que parezca que Rocío Carrasco está más sola todavía. La familia de Fidel está muy dolida con Canales por haberles negado en público", zanjó.