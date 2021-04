Belén Esteban estalla y acalara la actual relación de Julia Janeiro y su hija Andrea

Julia Janeiro se ha convertido en la última protagonista de la prensa rosa. Este mismo mes, la joven ha cumplido 18 años y los medios han destapado su rostro, al dejar de ser menor.

De este modo, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha sido el tema de conversación de los principales programas de Mediaset de este lunes. Sin ir más lejos, Sálvame ha arrancado la semana hablando sobre la joven. Y es que este fin de semana la joven ha sido perseguida por la prensa en todo momento.

Además, algunos medios han hablado sobre la relación de Julia con su hermana Andrea. En el programa, Belén Esteban ha querido dejar clara la relación que tienen su hija y Julia hoy en día. Lo ha hecho siendo clara y concisa: “Es mentira que las hermanas no tengan relación. No voy a hablar, es una cosa de ellas”.

Belén ha continuado explicando a sus compañeros y compañeras del programa que quiere escuchar hablar mal de ella en el programa:

“Julia Janeiro Campanario es hermana de Andrea. Delante de mí, espero que no digáis nada de la niña. Lo único que yo he visto es que ayer cumplió 18 años y la prensa iba detrás de ella a todas partes. La voy a defender siempre porque son hermanos de mi hija.”

“Los problemas que tenemos los mayores son cosas nuestras”, ha continuado explicando la joven.

Además, a Esteban no le han gustado nada los comentarios que han salido sobre cómo va vestida o lo que lleva: “Yo con 18 años he ido como me ha dado la gana”.

Sin duda, unas palabras que han sido muy aplaudidas en plató. Y es que Belén ha mostrado ser muy coherente con su reacción. Al final, Julia es la hermana de su hija y eso no hay quien lo cambie.