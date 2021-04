C. Tangana lanzaba un 26 de febrero de 2021 uno de los discos del año que en pocas horas rompería récords: El Madrileño. El cantante puede presumir de tener el mejor debut español de un disco en Spotify España y de colar todas sus canciones en el Top 50. Superó con sus 5,3 millones de reproducciones en 24 horas a los otros dos álbumes españoles que más escuchas consiguieron en su primer día en la famosa plataforma: El mal querer de Rosalía, que sumó 2.3 millones de plays en 2018; y Aitana con Spoiler que consiguió 2.12 millones.

Tras este hype, Puchito irrumpe en redes sociales para soltar una nueva bomba, la noticia de que mañana martes 20 de abril sale un tema inédito. Esta vez junto a Antonio Carmona, una leyenda del flamenco español que se suma a la lista de artistas que Tangana admira, como ya iniciaron Jorge Drexler o Andrés Calamaro, entre otros. “Con mi familia y con la suya y un par de jaleos más en el tiny desk”, anunciaba Tangana en Instagram.

¿Sentirá C. Tangana la presión de las expectativas? Él mismo escribía “estoy más nervioso de Tú me dejaste de querer”, pero si le va tan bien como con esta canción, aseguramos un éxito rotundo. Esta noticia no venía sola, sino acompañada de un adelanto de la canción que empieza con unas coordinadas palmas del que sacamos en conclusión que viene con nuevos sonidos, algo potente, y que no miente, está muy bien acompañado para este lanzamiento.

El madrileño ha aprovechado para recordar su meta con su último disco: “Mi único objetivo con este disco es convertir en tendencia que los parys acaben con una guitarra y todo dios cantando. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son”.

La emoción de sus seguidores, pero también de sus compañeros de profesión se palpa en los comentarios.

Alizzz: “estás loco ctan”

Greta Fernández: “vavavavava🔥🔥”

Loli Molina: “quiero ir a esas parys 🔥🤎”.

Pional: "golazo por la escuadra".

DJ Nano: Junte Brutal!!

Uno de los proyectos en los que parece que Pucho ha estado involucrado estos meses, o al menos ha estado apoyando es Late Checkout SS21, una marca de ropa que se lanza un día después de este tema, el 21 de abril. Ya en el adelanto vemos que luce una de las camisas de la marca en la que un botones de hotel es el protagonista. Una semana llena de celebración para el artista.