Dani Martín cuenta con una actriz de ‘La Veneno’ para el videoclip de ‘Como me gustaría contarte’

Dani Martín tiene algo muy grande preparado para este 28 de abril. Se trata del videoclip de Cómo me gustaría contarte, una de las canciones más especiales de su disco Lo Que Me Dé la Gana, que va dedicada a su hermana Miriam, a la que perdió hace ya once años y la cual ha estado siempre presente en su música. Para este trabajo ha decidido rodearse bien, de mujeres que están marcando el panorama interpretativo actual.

Hace unos días os contábamos la noticia de que Nadia de Santiago, que te sonará entre otras cosas de su papel como Marga en Las Chicas del Cable, y ahora te informamos de novedades: nuevas mujeres se suman a esta clase de baile. Loreto Mauleón, la actriz española que resultó ganadora en los recientes Premios Feroz como Mejor actriz de reparto de una serie encarnando a Arantxa Garmendia Uzkudun en Patria, que también de sonará de El Secreto de Puenteviejo y que verás en Express el próximo 2 de mayo.

También agarrada a la barra estará Lola Rodríguez, la actriz, modelo y activista del colectivo LGTB, que marcó a todos los fans de La Veneno. Su interpretación en esta serie como Valeria Vegas demostró el talento que tiene y le ha abierto puertas para participar en Ellas, un documental de Atresplayer Premium que habla sobre las vidas de tres mujeres transgénero. Pronto la veremos, además de en el videoclip de Dani, en Poliamor para principiantes, una película original de Amazon Prime Video y Bienvenidos al Edén, en Netflix.

Juntas darán vida a este homenaje del que ya habló el cantante en redes sociales: “Una frase que es "cómo me gustaría contarle esto a mi hermana" paso a "como me gustaría contarte". Entonces agarro una guitarra y busco una melodía que me emocione y a partir de ahí empiezo con 'Cómo me gustaría contarte'. Luego voy buscando otra cosa, voy escribiendo y haciendo que lo que escribo forme parte de mi emoción y de lo que siento”.

Javier Ambrossi, Macarena García, Zahara y Andrés Suárez son algunos de los artistas que han mandado apoyo y cariño mediante los comentarios de Instagram a este trabajo. Empieza la cuenta atrás para Cómo me gustaría contarte. ¿Quedarán aún más caras por desvelar?

De momento puedes escuchar el tema dentro de Lo Que Me Dé La Gana, un álbum que llegó el 16 de octubre con otros muchos temas que ya han triunfado en las plataformas digitales. La Mentira, Los Huesos con Juanes o Portales son algunos de ellos. De hecho, ésta última se ha asegurado un puesto en la Lista de LOS40.