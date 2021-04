Primeros detalles de ‘Toy Boy 2’: “Teníamos ganas de hacer algo más grande”

Toy Boy, sin ser un fenómeno global, consiguió posicionarse como una de las series españolas más populares del 2019 gracias a su distribución internacional de la mano de Netflix. Tal fue su éxito que este thriller centrado en un grupo de strippers volverá muy pronto a la pantalla con una segunda temporada.

Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia, ha presentado este martes los nuevos contenidos que incorporará a corto y medio plazo en su catálogo y Toy Boy 2 ha sido uno de ellos. Se trata de una gran apuesta para la compañía y, como tal, han puesto toda la carne en el asador (casi literalmente).

"Teníamos muchas ganas de hacer algo más grande", ha dicho Montse García, directora de Ficción de Atresmedia. "La segunda temporada tiene mas exteriores, más lujo y es más visual. En definitiva, una serie con un diseño de producción más elevado".

La serie, producida por Plano a plano, ya ha pasado el ecuador de su rodaje y Jesús Mosquera (Hugo Beltrán en la ficción) ha aprovechado la rueda de prensa de Atresplayer Premium para avanzar algunos detalles de la trama.

"A los chicos les ocurre un montón de cosas en esta segunda temporada", asegura el actor. "Vamos a ver la parte que no brilla tanto de los strippers. Estamos acostumbrados a ver los bales, la música y el movimiento, pero cada personaje tiene su corazoncito y le ocurre muchísimas cosas que no se suelen ver cuando vas a un local a ver un número de este tipo".

El punto de partida de Toy Boy 2

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Pero, ¿quién ha podido ser? Aunque las heridas entre los Rojas y los Medina siguen abiertas, parece que por el momento han enterrado el hacha de guerra. Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina-Rojas.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los dueños del club, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.

Los nuevos capítulos de Toy Boy se estrenarán en primicia en Atresplayer Premium. Tras su emisión en esa plataforma, Netflix, al igual que con la primera temporada, la incluirá en su catálogo para que se puedan ver en los más de 190 países en los que opera.