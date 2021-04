Shawn Mendes está de vuelta en el estudio: “Muero de ganas de que escuchéis esto”

Shawn Mendes lanzó Wonder (Deluxe), su último álbum, en diciembre, y se fue de vacaciones por todo lo alto. Después de este proyecto de veinticuatro canciones muy bien valoradas por los medios musicales a nivel internacional, el canadiense se retiraba para descansar hasta nuevo aviso. Y ese momento ya ha llegado.

El artista compartía en redes sociales varios vídeos en el estudio muy bien acompañado. En el primero de ellos los fans han tenido la suerte de escuchar algunos coros y melodías de lo que podría ser una nueva canción, mientras que en la segunda publicación ha muteado los tres vídeos de la galería. Eso sí, lo que podemos asegurar, y no nos sorprende, es que será junto a su querido piano. Mendes escribía en el pie de foto: “Me muero de ganas de que escuchéis esto, pero Andrew no me deja. Spameadle. Lol”.

Algunas de las reacciones a esta noticia son de Lukas Graham que dice “esperando con la respiración contenida por aquí, a mitad de camino a través del mundo”, mientras que Julia Michaels escribe “ugh qué asombroso. ¡¡¡Como jelly!!! 🙌🙌🙌 me gustaría poder ser una mosca en la pared”.

¿Qué ha estado haciendo?

Estos meses Shawn ha pasado el tiempo con Camila Cabello, enseñando su amor públicamente con imágenes muy dulces en redes sociales que, aunque ya no son novedad, incendian internet cada vez que lo hacen.

También nos ha regalado covers en una app que te ha convertido su favorita: TikTok. La última fue Peaches, del último disco de Justin Bieber, la cual encantó a los millones de usuarios que lo vieron y es que estos dos canadienses comparten mucho fandom. Su momento de clímax juntos fue con la colaboración de Monster, pero no descartamos otra.

Otro de los momentos icónicos de este tiempo de relax ha sido su corte de pelo. Música nueva, look nuevo. Shawn decía adiós a su melena larga y bohemia con la que había conquistado muchos seguidores. Anna Bernabé, su estilista de confianza que también resulta ser la de Adrien Brody y Billy Porter, se encargó de ello.

Todo apunta a que ya tiene las pilas cargadas, listas para crear nuevos hits. ¿Apostamos fechas? ¿Llegarán para alegrarnos este verano de 2021?