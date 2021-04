Anitta cuenta cómo se enteró de que tenía un hermano mayor a los 25 años en ‘Girl From Rio’

Cada vez queda menos para que podamos disfrutar del nuevo álbum de Anitta: Girl from Rio. La cantante brasileña ha lanzado dos adelantos de su esperadísimo quinto álbum de estudio: Tócame y Loco.

La joven de 27 años lleva con el álbum preparado más de un año. Y es que por culpa del coronavirus no lo ha podido lanzar antes. Aunque todavía no ha desvelado la fecha, la joven continúa anunciando singles del disco.

Sin ir más lejos, Anitta ya ha anunciado que pronto va a lanzar el single que da nombre al dico: Girl From Rio. Para la ocasión, la joven ha contado con los miembros de su familia para protagonizar el videoclip.

Además, Anitta ha adelantado que este tema nació en el estudio, cuando se quedó en shock tras enterarse de una increíble noticia:

“Esta es mi familia. También forman parte del vídeo musical de "Girl From Rio". Todo empezó cuando estaba en el estudio escribiendo la canción. Estaba consultando las noticias en Internet y vi un artículo que decía que podía tener otro hermano”, ha empezado contando la joven escribiendo.

Felipe, el hermano desconocido de Anitta

La cantante se ha sincerado con sus millones de seguidores y seguidoras, desvelando que hace dos años se enteró de que tenía un hermano por parte de padre. Una noticia que le inspiró para escribir la canción Girl From Rio:

“Mi padre tuvo a Felipe antes de casarse con mi madre, pero no lo sabía. La madre de Felipe vio a mi padre en la televisión conmigo y reconoció que era su padre. Me quedé completamente en shock y no pude concentrarme más en la canción. Fue entonces cuando los productores me dijeron que debía poner esta historia en la canción (ya que la canción también habla de mi vida). Lo hicimos.”

La artista ha continuado explicando que esta historia también la quiso relatar en su videoclip para que sus oyentes la conozcan. “Felipe es un gran amigo mío y toda mi familia lo quiere ahora”, ha terminado explicando.