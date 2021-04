Marina Salas le enseña a David Broncano a preparar Kombucha en ‘La Resistencia’

David Broncano se fía de sus invitados… eso o es un kamikaze. El hecho es que Marina Salas se pasó por La Resistencia con un regalo peculiar. Le llevó un tarro de cristal con un extraño líquido que a Grison le recordó a la orina de un análisis con cistitis.

Sin saber qué era, el presentador del programa se lanzó a meter el dedo y probarlo, y eso que había cosas flotando. “Es un hongo”, le aclaró la actriz que acabó explicándole que era la base para que él preparase en casa kombucha. Solo tenía que añadir un litro de té, 100 gramos de azúcar y dejarlo macerar durante tres días.

“Me has hecho un regalo que, más que un regalo, me has dado una profesión nueva”, le decía Broncano ante tanta instrucción para preparar la bebida en cuestión, “el regalo es una ocupación, un hobbie nuevo”.

Marrón virtual

Marina llegaba a presentar a Adela, su personaje en la obra de teatro en la que está trabajando, La casa de Bernarda Alba, el clásico de Federico García Lorca. Lejos de ahondar en este proyecto, han pasado a hablar de twitter, aunque ella ya anunciaba que hace 5 años que no se pasa por esa red social.

En su perfil tiene un enlace a su página web que, como explicó Broncano, estaba caducada. El programa ha comprado el dominio durante un año y ha organizado las páginas a su antojo. Así que, quien pinche en marinasalas.com, .net o .es, se encontrará cosas como una foto de Grison o una página con enlaces gratuitos a todos los trabajos de Marina.

Eso, y el torrente de humo que le echaron en dos ocasiones sobre la cabeza y sobre el pañuelo que le pusieron a lavar y pretendían secar con un nuevo chute, completaron una entrevista que no dio mucho más de sí. Pero ya se sabe, es La Resistencia, a donde va la gente a pasar el rato.

Y, total, ¿quién no conoce La casa de Bernarda Alba?